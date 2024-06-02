Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Çinli performans kıyaslama platformu AnTuTu, Android telefonlara yönelik yeni bir performans derecelendirmesi paylaştı. Yayınlanan liste 2024'ün 1-31 Mayıs tarihleri arasında performans açısından en yüksek puanı alan akıllı telefonları içeriyor. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Mayıs ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1-31 Mayıs arası topladığı istatistiklere göre, Vıvo X100s, (2.105.621), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Birinci sırayı takip eden diğer üç model ise, sırasıyla Oppo Find X7, Red Magic9 Pro+ ve iQOO 12 oldu. Ayrıca X100 Pro, iQOO Neo 9S Pro, X100s Pro Mayıs aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına ise X Fold 3 Pro, iQOO 12 Pro ve X100 Ultra yerleşti.

Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.

Tam Boyutta Gör Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.437,896 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor.

Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Oppo K12 5G ve Redmi Note 12T Pro.

Mayıs ayının en güçlü telefonları

Vıvo X100s

Oppo Find X7

Red Magic 9 Pro+

iQOO 12

Vıvo X100 Pro

iQOO Neo 9S Pro

Vıvo X100s Pro

Vıvo X Fold 3 Pro

iQOO 12 Pro

Vivo X100 Ultra

Mayıs ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

OnePlus Ace 3V

Realme GT Neo 6 SE

Redmi K70E

Realme GT Neo5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno 11 5G

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Oppo K12 5G

Redmi Note 12T Pro

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Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste