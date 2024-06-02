Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

- Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Mayıs ayının en güçlü telefonları
- Mayıs ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
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Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1-31 Mayıs arası topladığı istatistiklere göre, Vıvo X100s, (2.105.621), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.
Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Oppo K12 5G ve Redmi Note 12T Pro.
Mayıs ayının en güçlü telefonları
- Vıvo X100s
- Oppo Find X7
- Red Magic 9 Pro+
- iQOO 12
- Vıvo X100 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- Vıvo X100s Pro
- Vıvo X Fold 3 Pro
- iQOO 12 Pro
- Vivo X100 Ultra
Mayıs ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
- OnePlus Ace 3V
- Realme GT Neo 6 SE
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Oppo K12 5G
- Redmi Note 12T Pro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.