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    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte performansı ile göz dolduran 10 model...
    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Çinli performans kıyaslama platformu AnTuTu, Android telefonlara yönelik yeni bir performans derecelendirmesi paylaştı. Yayınlanan liste 2024'ün 1-31 Mayıs tarihleri arasında performans açısından en yüksek puanı alan akıllı telefonları içeriyor. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Mayıs ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1-31 Mayıs arası topladığı istatistiklere göre, Vıvo X100s, (2.105.621), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Birinci sırayı takip eden diğer üç model ise, sırasıyla Oppo Find X7, Red Magic9 Pro+ ve iQOO 12 olduAyrıca X100 Pro, iQOO Neo 9S Pro, X100s Pro Mayıs aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına ise X Fold 3 Pro, iQOO 12 Pro ve X100 Ultra yerleşti.

    Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahip.

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
     Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.437,896 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor.

    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Oppo K12 5G ve Redmi Note 12T Pro.

    Mayıs ayının en güçlü telefonları

    • Vıvo X100s
    • Oppo Find X7
    • Red Magic 9 Pro+
    • iQOO 12
    • Vıvo X100 Pro
    • iQOO Neo 9S Pro
    • Vıvo X100s Pro
    • Vıvo X Fold 3 Pro
    • iQOO 12 Pro
    • Vivo X100 Ultra

    Mayıs ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

    • OnePlus Ace 3V
    • Realme GT Neo 6 SE
    • Redmi K70E
    • Realme GT Neo5 SE
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Oppo Reno 11 5G
    • iQOO Z8
    • iQOO Neo 7 SE
    • Oppo K12 5G
    • Redmi Note 12T Pro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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