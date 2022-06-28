Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Maymun çiceği virüsü hakkında kritik açıklama: 6 ila 12 kat daha hızlı mutasyona uğruyor

    Günümüzde Covid-19 salgını yeni yeni sona ermeye başlarken, maymun çiçeği hakkında gerçekleştirilen yeni bir araştırmada virüsün beklenendan çok daha hızlı mutasyona uğradığı ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Maymun Çiçeği virüsü beklenenden daha hızlı mutasyona uğruyor
    Tam Boyutta Gör

    Covid-19 virüsünden sonra gelen ve 48 ülkede 3.500’den fazla kişiye bulaşan Maymun çiçeği virüsü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Nature Medicine'de yayınlanan ''2022'de çok ülkeli maymun çiçeği virüsü salgınında filogenomik karakterizasyon ve mikroevrim belirtileri" başlıklı bir araştırmada, yeni virüsün beklenenden daha hızlı mutasyona uğradığı tespit edildi.

    Bulaşma yolları değişebilir

    Bilidiği üzere Maymun çiçeği virüsü, normalde Afrika kökenli bir virüs olmasına rağmen 50'ye yakın ülkede ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bununla birlikte 15 hastadan alınan örnekler ile virüsün genetik bir çalışmasını tamamlayan araştırmacılar, önceki araştırmalarda yılda bir veya iki kez mutasyona uğradığı söylenen virüsün şu anda beklenenden 6 ila 12 kat daha sık mutasyon geçirdiğini keşfetti.

    Çalışmanın tamamlanması ile birlikte virüsün 2018'den 2019'a kadar tespit edilen vakalarda görülmeyen 50 yeni mutasyon taşıdığını söyleyen araştırmacılar, mutasyonların çoğunun, virüsün insan bağışıklık sisteminde yer alan APOBEC3 adı verilen enzimler ile savaşması sonucunda oluştuğunu düşünüyor. Bununla birlikte hızlanan mutasyon oranı, maymun çiceğinin bulaşma yollarının değişmesine de yol açabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız