Maymun çiceği virüsü hakkında kritik açıklama: 6 ila 12 kat daha hızlı mutasyona uğruyor

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Covid-19 virüsünden sonra gelen ve 48 ülkede 3.500’den fazla kişiye bulaşan Maymun çiçeği virüsü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Nature Medicine'de yayınlanan ''2022'de çok ülkeli maymun çiçeği virüsü salgınında filogenomik karakterizasyon ve mikroevrim belirtileri" başlıklı bir araştırmada, yeni virüsün beklenenden daha hızlı mutasyona uğradığı tespit edildi.

Bulaşma yolları değişebilir

Bilidiği üzere Maymun çiçeği virüsü, normalde Afrika kökenli bir virüs olmasına rağmen 50'ye yakın ülkede ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bununla birlikte 15 hastadan alınan örnekler ile virüsün genetik bir çalışmasını tamamlayan araştırmacılar, önceki araştırmalarda yılda bir veya iki kez mutasyona uğradığı söylenen virüsün şu anda beklenenden 6 ila 12 kat daha sık mutasyon geçirdiğini keşfetti.

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Çalışmanın tamamlanması ile birlikte virüsün 2018'den 2019'a kadar tespit edilen vakalarda görülmeyen 50 yeni mutasyon taşıdığını söyleyen araştırmacılar, mutasyonların çoğunun, virüsün insan bağışıklık sisteminde yer alan APOBEC3 adı verilen enzimler ile savaşması sonucunda oluştuğunu düşünüyor. Bununla birlikte hızlanan mutasyon oranı, maymun çiceğinin bulaşma yollarının değişmesine de yol açabilir.

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Maymun Çiçeği virüsü beklenenden daha hızlı mutasyona uğruyor