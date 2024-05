Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 7 dakikalık bir kesit yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yazın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. İlk gösterimi geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleşen film, pek çok ülke gibi Türkiye'de de 10 Mayıs'ta vizyona girecek.

Biz yeni Maymunlar Cehennemi filmi için merakla beklerken, filme dair paylaşımlar da üst üste geliyor. Son olarak da filmden yeni dakikalık bir kesit yayınlandı.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a Dair İlk Yorumlar Oldukça Olumlu

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Film, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor.

Yeni Krallık'ı özel gösteriminde izleme şansı yakalayan sinema yazarlarının ilk yorumları oldukça olumlu. Bu da filme dair beklentimizi daha da yukarı çekiyor.

