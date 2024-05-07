Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 7 dakikalık bir kesit yayınlandı

Biz yeni Maymunlar Cehennemi filmi için merakla beklerken, filme dair paylaşımlar da üst üste geliyor. Son olarak da filmden yeni dakikalık bir kesit yayınlandı.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a Dair İlk Yorumlar Oldukça Olumlu
The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Film, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor.
Yeni Krallık'ı özel gösteriminde izleme şansı yakalayan sinema yazarlarının ilk yorumları oldukça olumlu. Bu da filme dair beklentimizi daha da yukarı çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.