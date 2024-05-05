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    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a gelen ilk yorumlar oldukça olumlu

    10 Mayıs'ta vizyona girecek olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a dair ilk yorumlar paylaşıldı. İlk gösterime katılan sinema yazarlarından gelen ilk eleştiriler oldukça olumlu.
    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık övgü topluyor Tam Boyutta Gör
    Maymunlar Cehennemi serisinin merakla beklenen yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), önümüzdeki günlerde sinemaseverlerle buluşacak. 10 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmin ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleşti. Bu özel gösterime katılma şansı yakalayan sinema yazarları, filme dair ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

    The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Yeni Krallık, 2010'lu yıllarda çıkan üçlemeyi devam ettirmek yerine, yeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlandı. Disney çatısı altında hazırlanan bu yeni filmi hayata geçirmek içinse yepyeni bir ekip görevlendirildi. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş koyulacağı merak ediliyordu. Gelen ilk yorumlara bakılırsa Wes Ball ve ekibi bu zorlu görevin altından başarıyla kalkmış. Zira filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Görsel Kalitesi ve Derinlikli Hikâyesiyle Övgü Topluyor

    Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni filmde, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Krallık, özellikle görsel efektleri ve maymunların gerçekçi görünümleriyle herkesi etkilemiş görünüyor. Wes Ball ve ekibinin, bu konuda son üçlemeyi bile gölgede bırakabilecek kadar iyi bir iş ortaya koyduğu söyleniyor. Öte yandan Ball'un yönetmenlik becerilerinden de övgüyle söz ediliyor.

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık övgü topluyor Tam Boyutta Gör
    Hemen hemen herkesin övgüyle bahsettiği bir diğer konu da eski üçlemedeki Caesar karakterinin gelecekteki yansımalarının ele alınma şekli. Caesar'ın attığı temeller üzerine kurulan bu maymun medeniyetinin, kurucularından miras kalan ilkelerle boğışmasının, derinlikli bir hikâye ortaya çıkardığı söyleniyor.

    Yeni Krallık'a getirilen birkaç ufak eleştiri ise genel olarak tempodaki ufak aksamalar ve filmin süresi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

    Özel gösterime davet edilen sınırlı sayıda sinema yazarından ve yorumcusundan gelen ilk yorumlar zaman zaman yanıltıcı olabiliyor olsa da bunların neredeyse tamamının filmden övgüyle söz ediyor olması oldukça umut verici. Yine de net bir kanaate varmadan önce tüm eleştirilerin çıkmasını beklemekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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