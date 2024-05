Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a gelen ilk yorumlar oldukça olumlu

Tam Boyutta Gör Maymunlar Cehennemi serisinin merakla beklenen yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), önümüzdeki günlerde sinemaseverlerle buluşacak. 10 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmin ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleşti. Bu özel gösterime katılma şansı yakalayan sinema yazarları, filme dair ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Yeni Krallık, 2010'lu yıllarda çıkan üçlemeyi devam ettirmek yerine, yeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlandı. Disney çatısı altında hazırlanan bu yeni filmi hayata geçirmek içinse yepyeni bir ekip görevlendirildi. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş koyulacağı merak ediliyordu. Gelen ilk yorumlara bakılırsa Wes Ball ve ekibi bu zorlu görevin altından başarıyla kalkmış. Zira filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

He-Man filmi için tarih verildi 3 gün önce eklendi

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Görsel Kalitesi ve Derinlikli Hikâyesiyle Övgü Topluyor

Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni filmde, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Krallık, özellikle görsel efektleri ve maymunların gerçekçi görünümleriyle herkesi etkilemiş görünüyor. Wes Ball ve ekibinin, bu konuda son üçlemeyi bile gölgede bırakabilecek kadar iyi bir iş ortaya koyduğu söyleniyor. Öte yandan Ball'un yönetmenlik becerilerinden de övgüyle söz ediliyor.

Tam Boyutta Gör Hemen hemen herkesin övgüyle bahsettiği bir diğer konu da eski üçlemedeki Caesar karakterinin gelecekteki yansımalarının ele alınma şekli. Caesar'ın attığı temeller üzerine kurulan bu maymun medeniyetinin, kurucularından miras kalan ilkelerle boğışmasının, derinlikli bir hikâye ortaya çıkardığı söyleniyor.

Yeni Krallık'a getirilen birkaç ufak eleştiri ise genel olarak tempodaki ufak aksamalar ve filmin süresi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Özel gösterime davet edilen sınırlı sayıda sinema yazarından ve yorumcusundan gelen ilk yorumlar zaman zaman yanıltıcı olabiliyor olsa da bunların neredeyse tamamının filmden övgüyle söz ediyor olması oldukça umut verici. Yine de net bir kanaate varmadan önce tüm eleştirilerin çıkmasını beklemekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.