Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'a gelen ilk yorumlar oldukça olumlu

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Yeni Krallık, 2010'lu yıllarda çıkan üçlemeyi devam ettirmek yerine, yeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlandı. Disney çatısı altında hazırlanan bu yeni filmi hayata geçirmek içinse yepyeni bir ekip görevlendirildi. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş koyulacağı merak ediliyordu. Gelen ilk yorumlara bakılırsa Wes Ball ve ekibi bu zorlu görevin altından başarıyla kalkmış. Zira filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Görsel Kalitesi ve Derinlikli Hikâyesiyle Övgü Topluyor
Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni filmde, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Krallık, özellikle görsel efektleri ve maymunların gerçekçi görünümleriyle herkesi etkilemiş görünüyor. Wes Ball ve ekibinin, bu konuda son üçlemeyi bile gölgede bırakabilecek kadar iyi bir iş ortaya koyduğu söyleniyor. Öte yandan Ball'un yönetmenlik becerilerinden de övgüyle söz ediliyor.
Yeni Krallık'a getirilen birkaç ufak eleştiri ise genel olarak tempodaki ufak aksamalar ve filmin süresi üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Özel gösterime davet edilen sınırlı sayıda sinema yazarından ve yorumcusundan gelen ilk yorumlar zaman zaman yanıltıcı olabiliyor olsa da bunların neredeyse tamamının filmden övgüyle söz ediyor olması oldukça umut verici. Yine de net bir kanaate varmadan önce tüm eleştirilerin çıkmasını beklemekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.