Mazda da elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı

Japon otomobil üreticileri denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan ancak son yıllarda sıkıntılı günler geçiren Mazda, rekabetin her geçen gün daha da arttığı elektrikli otomobil piyasasına girmek için kolları sıvadı.Mazda, elektrikli otomobil piyasasına girmeden önce en büyük yardımı Toyota'dan alacak gibi görünüyor.

Japon otomobil üreticisi, vatandaşı Toyota ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Mazda, Nissan'dan sonra Toyota'nın Hybrid Synergy Drive teknolojisini kullanacak ikinci otomobil üreticisi olacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ilk hybrid modelini çıkarmaya hazırlanan Mazda, bunun için Toyota'nın ayrıca vites sistemini, güç elektroniklerini ve bataryalarını da kullanacak.

Ayrıca Mazda CEO'su Takashi Yamanouchi yaptığı açıklamayla Toyota'nın desteğiyle üretecekleri hybrid otomobille yetinmeyeceklerini belirtti. Resmi olarak kararı verilmemiş olsa da Japon otomobil üreticisi, 2013 yılından sonra bir plug-in hybrid bir de tam elektrikli otomobil geliştirip satışa çıkarmayı planlıyor. Elektrikli otomobil üretimi konusunda diğer Japon markaları Toyota, Honda ve Nissan'dan geride kalan Mazda, bir an önce rekabetin içerisinde olmayı hedefliyor.