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Mazda da elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mazda da elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı
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Japon otomobil üreticileri denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan ancak son yıllarda sıkıntılı günler geçiren Mazda, rekabetin her geçen gün daha da arttığı elektrikli otomobil piyasasına girmek için kolları sıvadı.Mazda, elektrikli otomobil piyasasına girmeden önce en büyük yardımı Toyota'dan alacak gibi görünüyor.

Japon otomobil üreticisi, vatandaşı Toyota ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Mazda, Nissan'dan sonra Toyota'nın Hybrid Synergy Drive teknolojisini kullanacak ikinci otomobil üreticisi olacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ilk hybrid modelini çıkarmaya hazırlanan Mazda, bunun için Toyota'nın ayrıca vites sistemini, güç elektroniklerini ve bataryalarını da kullanacak.

Ayrıca Mazda CEO'su Takashi Yamanouchi yaptığı açıklamayla Toyota'nın desteğiyle üretecekleri hybrid otomobille yetinmeyeceklerini belirtti. Resmi olarak kararı verilmemiş olsa da Japon otomobil üreticisi, 2013 yılından sonra bir plug-in hybrid bir de tam elektrikli otomobil geliştirip satışa çıkarmayı planlıyor. Elektrikli otomobil üretimi konusunda diğer Japon markaları Toyota, Honda ve Nissan'dan geride kalan Mazda, bir an önce rekabetin içerisinde olmayı hedefliyor.

Mazda da elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
biraz geç kaldılar sanki
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GörkeM | DH 8 yıl

bbbbbbbbbbbbbbburak

biraz geç kaldılar sanki



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sportifsan 8 yıl
FİYATLAR UCUZLASINDA ELEKTRİKLİ ARABA ALALM YA ŞÖYLE 20 BİN TL FELAN :))
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Maniac_Turk 8 yıl
Tekrar uzun ömürlü , sorunsuz bir sistem üreteceklerine inanıyorum
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fotifoti 8 yıl
2 mazdam var, bir 92 model 626, 300binde motor yaptık. diğeri 2010 mz3 . çok sağlam araç yapıyorlar emin olun :) yarım işleri de sevmiyorlar.
hybriti de tam yaparlar , alınır gönül rahatlığı ile .
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Akarsu. 8 yıl
Adamlar dizel motora zor geçti, elektrikliye de 10 yıl içinde geçerler...
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@Majesty 8 yıl

Akarsu.

Adamlar dizel motora zor geçti, elektrikliye de 10 yıl içinde geçerler...


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Scorpion28 8 yıl
Akarsu.

Adamlar dizel motora zor geçti, elektrikliye de 10 yıl içinde geçerler...

Mazdanın sınıfındaki diğer markaların dizel motorlarıyla bide mazdanın dizel motorunu karşılaştır bakayım hangisi parasının hakkını veriyor.
Mazda yaparsa adam gibi taş gibi araç yapıyor. Kalite anlayışında benim gözümde BMW den bile daha önde MAZDA
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iso614300 8 yıl
bu mazladaların işçiliğinede hastayım arkadaş ben..hondacı olmasam mazdacı olurdum valla
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Ambarad 8 yıl

iso614300

bu mazladaların işçiliğinede hastayım arkadaş ben..hondacı olmasam mazdacı olurdum valla

Hocam bende Hondacıyım ordan biliyorum. Ne kadar başka markalarıda sevsen Honda dan kopamıyorsun
Mazda'nın tasarım anlayışı çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde Seat
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Ambarad 8 yıl
Mazda General Motors bünyesinde değil miydi
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Duratorq 8 yıl

Faramir

Mazda General Motors bünyesinde değil miydi



Ford ile karıştırıyorsunuz ki Ford da sattı zaten Mazdayı.
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