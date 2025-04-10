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    Tesla’nın Avrupa satışları 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 37 geriledi

    Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde Avrupa pazarında ciddi bir satış düşüşü yaşadı. Geçtiğimiz yıl da gerileme yaşayan şirket, bu yılki sonuçlarla düşüşü hızlandırdı.

    Tesla’nın Avrupa satışları 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 37 gerile Tam Boyutta Gör

    Tesla, 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa genelinde ciddi bir satış düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Şirket, geçtiğimiz yıl da kıtada gerileme yaşamıştı ancak bu yıl düşüş daha da hız kazandı. 2024'ün aynı dönemine göre Avrupa satışlarında %37 oranında bir azalma yaşandı. Özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Almanya’da Tesla satışları %62’den fazla gerileyerek 13 binden 5 bin adedin altına düştü. Fransa’da ise %41’lik bir azalma kaydedildi.

    Bu genel düşüş tablosunun tek istisnası ise Birleşik Krallık oldu. Tesla, İngiltere pazarında satışlarını %6 artırarak 12 binin üzerine çıkarmayı başardı. Bu farkın arkasında ise dikkat çeken bir fiyat politikası yatıyor. İngiltere’de Model Y’nin aylık leasing (kiralama) fiyatı 399 sterlin seviyesinde, bu da yaklaşık 505 dolara denk geliyor. Oysa Almanya’da aynı modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 635 dolar. Bu büyük fiyat farkı, Tesla’nın İngiltere’de satışlarını koruyabilmesini sağladı.

    Model 3 tarafında ise durum farklı. Bu model, İngiltere’de Almanya’dan daha pahalı. Yine de Model Y’nin fiyat avantajı, toplam rakamları yukarı taşıdı. Bu farklı fiyatlandırmanın nedenleri arasında üretim kaynaklarının değişmiş olması olasılığı öne çıkıyor. İngiltere’nin Çin’den gelen elektrikli araçlara karşı uyguladığı gümrük tarifelerinin daha düşük olması, Çin üretimi araçların bu pazarda daha uygun fiyatlarla sunulmasını kolaylaştırmış olabilir. Ayrıca, sağdan direksiyonlu modellerin fazlaca üretilmiş olması da fiyatların aşağı çekilmesine yol açmış olabilir.

    İngiltere pazarındaki artışın geçici olabileceği de konuşuluyor. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren lüks araç vergisinin etkisiyle siparişlerin erkene çekilmiş olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle yaz aylarında daha gerçekçi bir tabloyla karşılaşılması bekleniyor.

    Tesla’nın Avrupa’daki genel düşüşü, şirketin sadece tedarik veya üretim kaynaklı değil, aynı zamanda imaj ve rekabet baskılarıyla da mücadele ettiğini gösteriyor. Elektrikli araç pazarı genel olarak büyürken, Tesla’nın bu büyümeden pay alamaması dikkat çeken bir sorun haline gelmiş durumda. Özellikle Model 3 ve Model Y gibi kilit modellerde yaşanan gerileme, şirketin Avrupa stratejisinde ciddi revizyonlara ihtiyaç duyabileceğini ortaya koyuyor.

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    M
    moffaka 20 saat önce

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