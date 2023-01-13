Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV, Wankel motoru ve 600 km'ye varan menziliyle tanıtıldı

    Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, Wankel rotary motoru jeneratör olarak kullanan PHEV yani şarj edilebilir hibrit bir model olarak karşımızda. Söz konusu model, ilkbaharda Avrupa'da satışa sunulacak.
    1
    Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Wankel (rotary) motor, uzun bir aradan sonra yeni bir Mazda modelinde geri döndü. Tanıtıldığı günden bu yana düşük menziliyle eleştirilen Mazda MX-30'un Wankel motoru jeneratör olarak kullanan hibrit versiyonu çıktı. Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV adı verilen model, önümüzdeki ilkbaharda Avrupa'da satışa sunulacak.

    Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV'deki sistemi Nissan'ın e-Power teknolojisine benzetmek mümkün. %100 elektrikli MX-30'da 35.5 kWsa batarya paketi kullanılırken, yeni modelde batarya kapasitesi 17.8 Wsa'e düşürülmüş. Söz konusu batarya, otomobile 85 km civarında saf elektrikli sürüş menzili kazandırıyor. Ancak 50 litrelik yakıt tankının da desteğiyle yeni MX-30 E-Skyacytiv R-EV'in maksimum menzili 600 kilometreye kadar çıkıyor.

    Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV'de kullanılan 73 hp'lik 803 cc tek rotorlu benzinli motor, 2012 yılında RX-8 ile birlikte tarih olan Renesis isimli çift rotorlu Wankel motordan 15 kg kadar daha hafif. Mühendisler bunu daha basit ve kompakt tasarımın yanı sıra bolca alüminyum kullanarak elde etmiş. Söz konusu motor, tekerleklere güç vermiyor. Tekerlekler sadece 167 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Tekerleklerle mekanik bağlantısı olmayan benzinli motorun buradaki rolü bir jeneratör gibi bataryaya enerji sağlamak.

    Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mazda, araç sahiplerinin MX-30 E-Skyactiv R-EV'i günlük kullanımda tıpkı bir %100 elektrikli araba gibi kullanabileceğini belirtiyor. Bunun da sebebi yukarıda belirttiğimiz gibi otomobilin WLTP'ye göre 85 km saf elektrikli sürüş menzili sunması. Üstelik bataryayı sadece benzinli motorla değil prize takıp şarj etmek de mümkün. Bu noktada, 11 kW Wallbox ile 1 saat 40 dakikada tam şarj sağlanırken 36 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile 25 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar dolum elde edilebiliyor.

    Yeni Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV'in 0-100 km/s hızlanması 9,1 saniye sürüyor. Otomobilin son hızı 140 km/s ile sınırlandırılmış. Teknik olarak PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon olarak da nitelendirebileceğimiz bu versiyon, 1703 kg ağırlığa sahip. Fiyatı ise Almanya'da 35.990 eurodan başlayıp 45.040 euroya kadar çıkıyor.

    Wankel motorlar kısaca pistonsuz içten yanmalı motor olarak tanımlanabilir. Pistonun yaptığı görevi Wankel motorda fotoğraf galerisinde de görebileceğiniz üçgen bir rotor yapar. Bu motorların düşük hacimlerden yüksek güç elde edilebilmesi ve pistonlu motorlara göre daha az parçaya sahip olması gibi avantajları vardır. Ancak yakıt tüketim değerlerinin yüksek olmasıyla bilinirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız