Yeni Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV, Wankel motoru ve 600 km'ye varan menziliyle tanıtıldı

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV'deki sistemi Nissan'ın e-Power teknolojisine benzetmek mümkün. %100 elektrikli MX-30'da 35.5 kWsa batarya paketi kullanılırken, yeni modelde batarya kapasitesi 17.8 Wsa'e düşürülmüş. Söz konusu batarya, otomobile 85 km civarında saf elektrikli sürüş menzili kazandırıyor. Ancak 50 litrelik yakıt tankının da desteğiyle yeni MX-30 E-Skyacytiv R-EV'in maksimum menzili 600 kilometreye kadar çıkıyor.
Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV'de kullanılan 73 hp'lik 803 cc tek rotorlu benzinli motor, 2012 yılında RX-8 ile birlikte tarih olan Renesis isimli çift rotorlu Wankel motordan 15 kg kadar daha hafif. Mühendisler bunu daha basit ve kompakt tasarımın yanı sıra bolca alüminyum kullanarak elde etmiş. Söz konusu motor, tekerleklere güç vermiyor. Tekerlekler sadece 167 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Tekerleklerle mekanik bağlantısı olmayan benzinli motorun buradaki rolü bir jeneratör gibi bataryaya enerji sağlamak.
Yeni Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV'in 0-100 km/s hızlanması 9,1 saniye sürüyor. Otomobilin son hızı 140 km/s ile sınırlandırılmış. Teknik olarak PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon olarak da nitelendirebileceğimiz bu versiyon, 1703 kg ağırlığa sahip. Fiyatı ise Almanya'da 35.990 eurodan başlayıp 45.040 euroya kadar çıkıyor.
Wankel motorlar kısaca pistonsuz içten yanmalı motor olarak tanımlanabilir. Pistonun yaptığı görevi Wankel motorda fotoğraf galerisinde de görebileceğiniz üçgen bir rotor yapar. Bu motorların düşük hacimlerden yüksek güç elde edilebilmesi ve pistonlu motorlara göre daha az parçaya sahip olması gibi avantajları vardır. Ancak yakıt tüketim değerlerinin yüksek olmasıyla bilinirler.
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