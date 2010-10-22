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Mazda, Rotary motor kullanmakta ısrarcı olduğunu açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mazda, Rotary motor kullanmakta ısrarcı olduğunu açıkladı
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Yıllardır rotary motor teknolojisini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Mazda bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Rotary motorların yüksek yakıt tüketimi ve sıkı emisyon kurallarına ayak uyduramaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mazda'nın Genel Müdürü Mitsuo Hitomi, Rotary motorun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Hitomi, öncelikle hiçbir şekilde rotary motordan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Yeni geliştirilen Renesis Rotary motor, bir önceki versiyona göre yaklaşık %30 daha az yakıt tüketiyor. Hatta 16X olarak da adlandırılan yeni 1.6 litrelik Renesis Rotary motor, markanın standart 2.0 litre benzinli motorundan verimli olsa da bu yeni motor hala sıkı emisyon değerlerini yakalayamamış görünüyor. Emisyon değerleri geliştirilmedikçe satışa çıkarılamayacağı belirtilen bu yeni 1.6 litrelik rotary motor, Hitomi'ye göre 2 yıl içerisinde Mazda'nın iddialı bir modeline entegre edilecek.


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DH Misafiri 8 yıl
ben uzun yola daha cıkmadım ama sehır ıcı 17 lt yakıyo. ha benım dıyen usta bu arabadan anlamaz.sorusu olan varsa yazsın.
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mecnunnn 8 yıl
ben bu arabayı yaklasık 2 senedır rusyanın japonyaya en yakın sehrı olan vladıvostokta kullanıyorum ve cokta memnunum.13oocc 250 beygır.araba araba.spor kullananlar ıcın hem ucuz hemde havalı bı araba.yanı bukadar koymus beygırı dıgerlerınden 4-5 lt fazla yaksa ne olacak.araba yaklasık 160-200 bım km de kendını bıtırıyo.ben 35000 de aldım tık yok daha. ara meraklılarına tavsıyem motor yagını arabanın orjınal yagını kullanın. yoksa 1 ayda motor bıtıyo.
1 Yanıt Yanıtla
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Source 8 yıl mecnunnn
mecnunnn

ben bu arabayı yaklasık 2 senedır rusyanın japonyaya en yakın sehrı olan vladıvostokta kullanıyorum ve cokta memnunum.13oocc 250 beygır.araba araba.spor kullananlar ıcın hem ucuz hemde havalı bı araba.yanı bukadar koymus beygırı dıgerlerınden 4-5 lt fazla yaksa ne olacak.araba yaklasık 160-200 bım km de kendını bıtırıyo.ben 35000 de aldım tık yok daha. ara meraklılarına tavsıyem motor yagını arabanın orjınal yagını kullanın. yoksa 1 ayda motor bıtıyo.

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DH Misafiri 8 yıl
şöle bi baktım harbiden, bilende konuşuo bilmeyende biri beş para vermezmiş falan filan, arkadaşım neden bahsediyoruz önce bi dinle
BİR(nokta)ÜÇ litrelik rotary motordan bahsediyoruz. bizim 1.3 lük pistonlu motorun yaklaşık yarısı kadardır, sen afedersiniz gt kadar motordan 240-250 hp güç alıosan, varsın ömrü az olsun, neymiş efendim 100 bin km falan, bit kadar canıyla 250 hp verio yaa ki adı üstünde spor otomobildir kendileri (işe git gel değil),
zaten rx7 modeli chevrolette corvette ye rakip olarak çıkmıştı, rx7 ye binmek ferrariye binmek gibi düşün bu araçların en kötüsünde 6 silindirlik motorlar olur.
anlican senin benim bineceğim araba değildir, ferrariye porsheye kim biniosa bu araclarada (rx modelleri) o kişiler biner. rotaryden esinlenerek bi motor tasarladım yakıtta cimri ama güçlü adı aksantirik motor pistonlu olacak krank milinde oynamalar yaptım inşallah mazdaya vericem bu projeyi, olursa hepberaber göreceğiz saygılarımla...
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DH Misafiri 8 yıl
aslında araçlar çok yakmıyor benzin zaten almış başını gitmiş alıştık belki gazlı veya dizele binmeye
sıradışı bir alet karakterli ve kandırmacası olmayan bir alet rx8
rakip olarakta karşısında duracak bi araç yok
motoru farklı kapıları farklı
ayrıca istemesende bosse müzik sistemini dinlemek zorundasın :) fark ödemeden
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Preso 8 yıl
Bu markanın 2011 den sonra eskiye nazaran çok daha ileride olacağına gönülden inanıyorum.Turbosu bozulan arabaların masraflarını dikkate aldığımda çok da pahalı değil yenisi.Bekera karı boşamak kolay lafı geldi aklıma.Ekstra maliyeti ne olursa olsun 9500 devirin muhteşem gücünü yaşamaya değer diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaş lar bu motor yaklaşık 20 yıldan fazla var ve aşınmayı önleye medikleri için üretime geçmedi bu yeni bir icat deyil kütüpanelere gidip araştırın bulursunuz
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K.Kahriman 8 yıl
amerikada olsa bu motor iş yapar orada yakıt ucuz ve amerika şartlarına göre az bir tüketimi var ancak ülkemizde pahalı zevk olarak gözüküyor.
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Zoom-Zoom 8 yıl

DH Misafiri

arkadaş lar bu motor yaklaşık 20 yıldan fazla var ve aşınmayı önleye medikleri için üretime geçmedi bu yeni bir icat deyil kütüpanelere gidip araştırın bulursunuz

Wankel motor 20 değil 50 yıldan beri var,40 yıldan beride seri üretimde.Aşınma konusu zamanla aşama kaydedile kaydedile bu günlere gelindi ve geliştirilme süreci halen devam ediyor.Kütüphanelerden sizin yararlanmaya ihtiyacınız var.
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ÇVK 9 yıl
Aşınma sorunu çözülmediği takdirde geleceği olacağını sanmıyorum.Fakat muazzam birşey :)
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empathist 9 yıl
Anladığım kadarıyla Mazda'nın bir önceki rotary motoruna göre %30 daha az yakıt tüketiyor. Benzinli ve dizel motor ile bir karşılaştırılması yapılmamış.
"Yeni geliştirilen Renesis Rotary motor, bir önceki versiyona göre yaklaşık %30 daha az yakıt tüketiyor."
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Lazarotti 9 yıl

Delikanlı Mazda seviyorum seni.

Bazı şeyleri atlattıktan sonra sırf keyif için almak istiyorum Rx8
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chosen85 9 yıl
Wankel motor, aslında uçak motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş kompak bir motordur. Her üretici denemişse de sadece Mazda başarılı(!) olmuştur. Şimdiye kadar en çok satan wankel motorlu model, yarış oyunlarından da tanındığı üzere RX7 modelidir. Türkiye'de de özellikle düşük motor hacminin(1300cc) getirdiği vergi avantajından yararlanılabilmesi, kullanıcı sayısını artırmıştır. Kullanımı hoş bir araçtır. Ancak söylenildiği gibi tamiri, hatta toplanması bile muazzam hassasiyet ve bilgi isteyen bir motordur.
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chnvat 9 yıl
bu seferde sızdırmazlık sorunları çıkacaktır yani o kadar kolay değil aşınmayı önlemek wankel motorlarının tercih sebebi güç ağırlık oranlarıdır bu tip motorlarda yakıt tüketimine pek bakılmazdı tabi artık devir değiştiği için bu da önemli bir konu haline geldi günümüz için olmasa bile gelecekteki yeni malzeme teknolojileri ile bu motor tekrar gündeme gelecektir aynı commonrail da olduğu gibi yeni malzeme teknolojisi ile commonrail mümkün hale geldi ve günümüzde dizellerin durumu ortada
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fatihcanery 9 yıl
uç noktalara dönen silindirler yerleştirseler bu aşınma sorunu büyük ölçüde kalkar diye düşünüyorum,sizce arkadaşlar?
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L.J 9 yıl

fatihcanery

uç noktalara dönen silindirler yerleştirseler bu aşınma sorunu büyük ölçüde kalkar diye düşünüyorum,sizce arkadaşlar?

Sızdırabilir, sık sık aşınabilir lastik olursa, metal olur mu olmaz bence.
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