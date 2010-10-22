Mazda, Rotary motor kullanmakta ısrarcı olduğunu açıkladı

Yıllardır rotary motor teknolojisini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Mazda bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Rotary motorların yüksek yakıt tüketimi ve sıkı emisyon kurallarına ayak uyduramaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mazda'nın Genel Müdürü Mitsuo Hitomi, Rotary motorun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Hitomi, öncelikle hiçbir şekilde rotary motordan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Yeni geliştirilen Renesis Rotary motor, bir önceki versiyona göre yaklaşık %30 daha az yakıt tüketiyor. Hatta 16X olarak da adlandırılan yeni 1.6 litrelik Renesis Rotary motor, markanın standart 2.0 litre benzinli motorundan verimli olsa da bu yeni motor hala sıkı emisyon değerlerini yakalayamamış görünüyor. Emisyon değerleri geliştirilmedikçe satışa çıkarılamayacağı belirtilen bu yeni 1.6 litrelik rotary motor, Hitomi'ye göre 2 yıl içerisinde Mazda'nın iddialı bir modeline entegre edilecek.