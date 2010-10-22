Mazda, Rotary motor kullanmakta ısrarcı olduğunu açıkladı

Yıllardır rotary motor teknolojisini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Mazda bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Rotary motorların yüksek yakıt tüketimi ve sıkı emisyon kurallarına ayak uyduramaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mazda'nın Genel Müdürü Mitsuo Hitomi, Rotary motorun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Hitomi, öncelikle hiçbir şekilde rotary motordan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Yeni geliştirilen Renesis Rotary motor, bir önceki versiyona göre yaklaşık %30 daha az yakıt tüketiyor. Hatta 16X olarak da adlandırılan yeni 1.6 litrelik Renesis Rotary motor, markanın standart 2.0 litre benzinli motorundan verimli olsa da bu yeni motor hala sıkı emisyon değerlerini yakalayamamış görünüyor. Emisyon değerleri geliştirilmedikçe satışa çıkarılamayacağı belirtilen bu yeni 1.6 litrelik rotary motor, Hitomi'ye göre 2 yıl içerisinde Mazda'nın iddialı bir modeline entegre edilecek.
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BİR(nokta)ÜÇ litrelik rotary motordan bahsediyoruz. bizim 1.3 lük pistonlu motorun yaklaşık yarısı kadardır, sen afedersiniz gt kadar motordan 240-250 hp güç alıosan, varsın ömrü az olsun, neymiş efendim 100 bin km falan, bit kadar canıyla 250 hp verio yaa ki adı üstünde spor otomobildir kendileri (işe git gel değil),
zaten rx7 modeli chevrolette corvette ye rakip olarak çıkmıştı, rx7 ye binmek ferrariye binmek gibi düşün bu araçların en kötüsünde 6 silindirlik motorlar olur.
anlican senin benim bineceğim araba değildir, ferrariye porsheye kim biniosa bu araclarada (rx modelleri) o kişiler biner. rotaryden esinlenerek bi motor tasarladım yakıtta cimri ama güçlü adı aksantirik motor pistonlu olacak krank milinde oynamalar yaptım inşallah mazdaya vericem bu projeyi, olursa hepberaber göreceğiz saygılarımla...
sıradışı bir alet karakterli ve kandırmacası olmayan bir alet rx8
rakip olarakta karşısında duracak bi araç yok
motoru farklı kapıları farklı
ayrıca istemesende bosse müzik sistemini dinlemek zorundasın :) fark ödemeden
Wankel motor 20 değil 50 yıldan beri var,40 yıldan beride seri üretimde.Aşınma konusu zamanla aşama kaydedile kaydedile bu günlere gelindi ve geliştirilme süreci halen devam ediyor.Kütüphanelerden sizin yararlanmaya ihtiyacınız var.
"Yeni geliştirilen Renesis Rotary motor, bir önceki versiyona göre yaklaşık %30 daha az yakıt tüketiyor."
Delikanlı Mazda seviyorum seni.
Bazı şeyleri atlattıktan sonra sırf keyif için almak istiyorum Rx8
Sızdırabilir, sık sık aşınabilir lastik olursa, metal olur mu olmaz bence.