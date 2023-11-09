Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo’da 11.11 indirimleri baladı. Mcdodo ürünlerinde %11 indirim uygulanıyor.

Mcdodo’dan yapılan açıklamaya göre mcdodo.com.tr web sitesinden yapılacak tüm alışverişlerde, çok sayıda ürün 11.11’e özel olarak yüze 11 indirimli olarak satılıyor.

Bu kampanyanın yanı sıra Magsafe’li iPhone kılıfları 679 TL yerine %56 indirimle 299 TL’ye satılıyor. Ayrıca kılıfın yanında şeffaf ekran koruyucu hediye ediliyor. Lightning kablolar 151 TL’ye, USB-C kablolar 151 TL’ye Magsafe powerbank 1.250 TL’ye, araç içi telefon tutucular ise 258 TL’ye satılıyor.

Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 9 Kasım 4 sa. önce eklendi

Mcdodo’nun 11.11 indirimleri 12 Kasım’a kadar devam edecek. Mcdodo ürünlerini mcdodo.com.tr adresinin yanı sıra Gürgençler mağazalarında, NJoy mağazalarında; Hepsiburada, N11 Çabuk ve Trendyol e-ticaret platformlarında bulabilirsiniz.

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Mcdodo 11.11 indirimleri başladı