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    Mcdodo 11.11 indirimleri başladı

    Kasım ayında pek çok markada olduğu gibi Mcdodo'da da kampanya başladı. Mcdodo'da tüm ürünlerde %11 indirim uygulanıyor.                                         
    Mcdodo 11.11 indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo’da 11.11 indirimleri baladı. Mcdodo ürünlerinde %11 indirim uygulanıyor.

    Mcdodo’dan yapılan açıklamaya göre mcdodo.com.tr web sitesinden yapılacak tüm alışverişlerde, çok sayıda  ürün 11.11’e özel olarak yüze 11 indirimli olarak satılıyor.

    Bu kampanyanın yanı sıra Magsafe’li iPhone kılıfları 679 TL yerine %56 indirimle 299 TL’ye satılıyor. Ayrıca kılıfın yanında şeffaf ekran koruyucu hediye ediliyor. Lightning kablolar 151 TL’ye, USB-C kablolar 151 TL’ye Magsafe powerbank 1.250 TL’ye, araç içi telefon tutucular ise 258 TL’ye satılıyor.

    Mcdodo’nun 11.11 indirimleri 12 Kasım’a kadar devam edecek. Mcdodo ürünlerini mcdodo.com.tr adresinin yanı sıra Gürgençler mağazalarında, NJoy mağazalarında; Hepsiburada, N11 Çabuk ve Trendyol e-ticaret platformlarında bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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