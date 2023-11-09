Mcdodo 11.11 indirimleri başladı

Mcdodo’dan yapılan açıklamaya göre mcdodo.com.tr web sitesinden yapılacak tüm alışverişlerde, çok sayıda ürün 11.11’e özel olarak yüze 11 indirimli olarak satılıyor.
Bu kampanyanın yanı sıra Magsafe’li iPhone kılıfları 679 TL yerine %56 indirimle 299 TL’ye satılıyor. Ayrıca kılıfın yanında şeffaf ekran koruyucu hediye ediliyor. Lightning kablolar 151 TL’ye, USB-C kablolar 151 TL’ye Magsafe powerbank 1.250 TL’ye, araç içi telefon tutucular ise 258 TL’ye satılıyor.
Mcdodo’nun 11.11 indirimleri 12 Kasım’a kadar devam edecek. Mcdodo ürünlerini mcdodo.com.tr adresinin yanı sıra Gürgençler mağazalarında, NJoy mağazalarında; Hepsiburada, N11 Çabuk ve Trendyol e-ticaret platformlarında bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.