Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto

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Newscrypto platformu kuruluş amacı olarak, insanların doğru bilgileri doğru zamanda bulma sorununu çözmeyi ve onları rasyonel yatırım kararları almaya yönlendirmeyi amaçlıyor.

Newscrypto'nun temel noktası, toplam 280 milyon kaynağı olan NWC tokenı olarak gözüküyor ve gelecekte Newscrypto için önemli bir rol oynayacağı beklentisindeler.

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Kripto yatırım işiyle uğraşan arkadaşlar iyi bilirler ki, bu tarz projelerde, token konusunda en önemli noktalardan biri token yakma olayıdır. Newscrypto, aldıkları bütün üyelik ücretlerinin %20'sini yakmayı taahhüt ediyor. Böylece NWC tokenı değerlenecek ve organik bir büyüme sağlanmış olacak.

NewsCrypto, sektördeki bütün kullanıcı tiplerine hitap etmek üzere tasarlanmış 3 Aşamalı Kullanıcı Sistemi ile karşımıza çıkıyor.

a) Başlangıç Seviyesi, kripto ticareti hakkında bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan kişiler içindir.

b) Orta Seviye, son seviyeye adım atmaya çalışan genç yatırımcıları hedefliyor.

c) Gelişmiş Seviye ise profesyonel yatırımcılar için en uygun görülmüş.

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3 üyelik kademesi ile NewsCrypto, müşterilerine en iyi temel ve teknik uzman pazar analizini sunmayı amaçladığını belirtiyor. Bunu başarmak için üyelerine, uzman pazar bilgileri, zaman kazandıran olanaklar, veri erişimi ve işlem seçenekleri gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca bunlara, kullanıcıların piyasada istenen veya beklenmedik değişiklikler hakkında anlık haber uyarıları almalarına yönelik özel haberci bildirimleri seçenekleri de eşlik ediyor.

Şu anda, NewsCrypto.io beta sürümünü kullanıyor ve başlangıç seviyesi kullanımı açık durumda. E-posta adresimizi veya Google hesabımızı kullanarak kolayca kayıt olup platformu başlangıç seviyesinde ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Daha fazla bilgi için Facebook, Twitter veya Telegram resmi hesaplarına göz atabilir, güncel duyuruları takip edebiliriz.

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