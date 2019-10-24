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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto

    Kripto yatırıcımlarını hedef alan projeler günden güne artmaktadır. Newscrypto, kripto yatırımcıları için yeni bir eğitim platformu olarak karşımıza çıkıyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto
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    Newscrypto platformu kuruluş amacı olarak, insanların doğru bilgileri doğru zamanda bulma sorununu çözmeyi ve onları rasyonel yatırım kararları almaya yönlendirmeyi amaçlıyor.

    Newscrypto'nun temel noktası, toplam 280 milyon kaynağı olan NWC tokenı olarak gözüküyor ve gelecekte Newscrypto için önemli bir rol oynayacağı beklentisindeler.

    Ayrıca Bkz. "Popüler web tarayıcısından kripto atağı: Bitcoin ödemeleri ve Tron desteği "

    Kripto yatırım işiyle uğraşan arkadaşlar iyi bilirler ki, bu tarz projelerde, token konusunda en önemli noktalardan biri token yakma olayıdır. Newscrypto, aldıkları bütün üyelik ücretlerinin %20'sini yakmayı taahhüt ediyor. Böylece NWC tokenı değerlenecek ve organik bir büyüme sağlanmış olacak.

    NewsCrypto, sektördeki bütün kullanıcı tiplerine hitap etmek üzere tasarlanmış 3 Aşamalı Kullanıcı Sistemi ile karşımıza çıkıyor.

    a) Başlangıç Seviyesi, kripto ticareti hakkında bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan kişiler içindir.

    b) Orta Seviye, son seviyeye adım atmaya çalışan genç yatırımcıları hedefliyor.

    c) Gelişmiş Seviye ise profesyonel yatırımcılar için en uygun görülmüş. 

    Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto
    Tam Boyutta Gör

    3 üyelik kademesi ile NewsCrypto, müşterilerine en iyi temel ve teknik uzman pazar analizini sunmayı amaçladığını belirtiyor. Bunu başarmak için üyelerine, uzman pazar bilgileri, zaman kazandıran olanaklar, veri erişimi ve işlem seçenekleri gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca bunlara, kullanıcıların piyasada istenen veya beklenmedik değişiklikler hakkında anlık haber uyarıları almalarına yönelik özel haberci bildirimleri seçenekleri de eşlik ediyor.

    Şu anda, NewsCrypto.io beta sürümünü kullanıyor ve başlangıç seviyesi kullanımı açık durumda. E-posta adresimizi veya Google hesabımızı kullanarak kolayca kayıt olup platformu başlangıç seviyesinde ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Daha fazla bilgi için Facebook, Twitter veya Telegram resmi hesaplarına göz atabilir, güncel duyuruları takip edebiliriz.

     

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://newscrypto.io Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    brokengineer 1 gün
    En çok değişen yanı fiyatı olacaktır. Nasıl passatı yenileyip bugün 350k dan satıyorlarsa golf geldiğinde 300k ya yaklaşırsan hiç şaşırmam.
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