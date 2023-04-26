MediaMarkt, 2022 yılı mali sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör MediaMarkt, 2022 mali yılı sonuçlarını açıkladı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun 2022 mali yılı cirosu 21,8 milyar Euro olarak gerçekleşirken, yine aynı dönemde yapılan faaliyetler sonrasında elde edilen FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç) 197 milyon Euro olarak açıklandı. MediaMarkt Türkiye ise MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde en hızlı büyüme gösteren ülke oldu. MediaMarkt Türkiye, elektronik perakendeciliğinde Türkiye'deki liderliğini sürdürdü.

MediaMarkt, Türkiye’de 29 ilde 91 mağazayla hizmet veriyor. Önümüzdeki 3 ayda Alanya, Antalya ve Isparta’da yeni mağazalar açılacak. MediaMarkt Türkiye, 2021 yılında 2.395 olan çalışan sayısını 2022’de 3.006’ya çıkardı. Şu an 3.315 kişiye istihdam sağlıyor.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, yeni hedeflerinin elektronik perakendeciliğinde deneyim şampiyonu olmak olarak duyurdu. Deneyim şampiyonluğu hedefleri hakkında konuşan Kocabaş, “Deneyim şampiyonluğu yol haritamızı 4 ana başlık altında şekillendirdik. Bütünleşik kanal yaklaşımıyla, mağazalarımızda ve tüm dijital platformlarda sunduğumuz Alışveriş Deneyimi; sağladığımız servis ve hizmetlerde Kullanım Deneyimi; işini seven uzman çalışanlarımız için Çalışan Deneyimi; sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak Sosyal & Çevresel Etki Deneyimi. Hedefimiz bu alanların tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak.” dedi.

MediaMarkt, satın alma öncesinde ve sonrasında çeşitli hizmetlerle alışveriş deneyimini iyileştiriyor. Örneğin 55 mağazada MediMarkt Barista köşesi bulunuyor. Müşteriler satın almak istedikleri kahve makinelerini deneyip ikram kahvelerin tadına bakabiliyor. Verilen siparişlerin yüzde 99’u zamanında teslim edildi. 81 ilde kapıdan iade alımı hizmeti sunuluyor. Küçük ürün gruplarında saatler içerisinde teslimat yapılabiliyor. Eskiyi ver yeniyi al hizmeti ile ürün yenileme imkanı sunuluyor. Ayrıca satın aldığınız bir telefon arızalandığında tamiri yapılana kadar ikame ürün veriliyor.

MediaMarkt’tan yeni mağazacılık konsepti: MediaMarkt Lighthouse

MediaMarkt, Ekim ayında İstanbul Marmara Park’ta Lighthouse adını verdiği yeni mağaza konseptini açacak. Yeni konsept mağazanın müşteri deneyimini farklılaştıran hizmetler sunacağı belirtiliyor. Markaların ve Teknolojinin Evi olarak tanımlanan mağazada müşterilere son teknoloji ürünleri gösterilecek ve üstün müşteri hizmeti sunulacak.

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MediaMarkt, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geri dönüştürülebilir materyalden kargo kutuları kullanılıyor. Böylelikle ambalaj atıklarının azaltılması ve atık kaynaklı karbon ayak izinin önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 25 oranında azaltılması planlanıyor. Enerji tüketimi kaynaklı karbon ayak izini önümüzdeki 5 yıl içerisinde %20 azaltmayı planlıyor. Bunlara ek olarak TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasında 10.000 fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Deprem bölgesine eğitim tırı gönderilecek

Bugüne kadar 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere 2 milyon Euro’luk bağış fonu ile destek sağlandı. MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte “Eğitimle Daha İyiye” projesine imza attı. Proje kapsamında 3 adet donanımlı TEGV Ateşböceği eğitim tırı oluşturarak, deprem bölgesine gönderecek. Eylül ayında başlayacak ve 3 yıl devam edecek bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki 12 bin çocuğun umudu olmak hedefleniyor ve deprem bölgesindeki çocukların eğitimine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtiliyor.

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MediaMarkt, 2022 yılı mali sonuçlarını açıkladı