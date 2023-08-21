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    MediaMarkt yenilenmiş telefonlar için kiralama hizmeti başlattı

    MediaMarkt, Smart Kirala iş birliğiyle yenilenmiş telefonlar için 24 aya varan kiralama hizmeti sunmaya başladı. Yenilenmiş telefon kiralama hizmeti hakkında detaylar haberimizde.
    MediaMarkt yenilenmiş telefonlar için kiralama hizmeti başlattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendeci unvanını elinde bulunduran MediaMarkt, Türkiye’de yeni bir hizmeti kullanıma sunuyor. MediaMarkt, yenilenmiş telefonlar için kiralama hizmeti sunacak.

    24 aylık kiralama işlemi için 12 aya kadar taksit veya anlaşmalı bankalarla 24 aya varan banka finansmanı seçilebiliyor. Kiralama süresinin sonunda telefonu sorunsuz şekilde teslim eden kullanıcılara nakit bonus seçeneği veya indirimli fiyatlarla yenilenmiş telefon satış seçeneği sunuluyor.

    Garanti dışı onarımlar karşılanıyor

    Kiralama süresi boyunca, cihazın satış fiyatının yüzde 70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, hizmet paketi kapsamında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip oluyorlar. Cihaz onarım sürecinde kullanıcının işlerine devam edebilmesi için eşdeğer bir ikame cihaz temin ediliyor. Kiralanan akıllı telefonlara ekran koruma uygulaması yapılıyor ve koruyucu kılıf veriliyor. Ayrıca, cihazın yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor. Sürdürülebilir bir geleceğe odaklanan MediaMarkt, çevre duyarlılığına yönelik stratejiler geliştirerek topluma fayda sağlama hedefini koruyor.

    MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, yenilenmiş telefon hizmeti ile ilgili şunları söyledi: ‘‘Yenilenmiş cihazlara olan talep her geçen gün artıyor. Biz de MediaMarkt olarak yenilenmiş cihazları, 35 mağazamızda bulunan deneyim alanlarında ve mediamarkt.com.tr’de tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu yılın sonunda deneyim odaklı yaklaşımımız ile yenilenmiş cihaz sunduğumuz mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılda ise tüm mağazalarımızda yenilenmiş cihazları tüketicilerimize sunmayı amaçlıyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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