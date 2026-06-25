Galaxy S27 serisi dört modele çıkıyor: S27 Pro doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S serisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. GSMA IMEI veri tabanında ortaya çıkan yeni bir kayıt, şirketin Galaxy S27 ailesine ilk kez "Pro" takısını taşıyan bir model ekleyeceğini ortaya çıkardı. Yeni model, Ultra ile Plus arasına konumlanacak.

Samsung, Ultra ile Plus arasına yeni model ekliyor

Veri tabanında görülen model numaralarına göre SM-S956U kodlu cihazın Galaxy S27 Plus, SM-S957B/DS modelinin Galaxy S27 Pro ve SM-S958U modelinin ise Galaxy S27 Ultra olduğu belirtiliyor. Temel Galaxy S27 modelinin de daha önce sertifikasyon kayıtlarında ortaya çıkmasıyla birlikte serinin dört farklı modelden oluşacağı büyük ölçüde doğrulanmış oldu.

Buna göre Samsung'un 2027 yılında Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin ilerleyen dönemde bir de Galaxy S27 FE modeli tanıtabileceği konuşuluyor. Galaxy S27 Pro'ya gelirsek, yeni modelin, Galaxy S27 Plus ile Galaxy S27 Ultra arasında yer alacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre Galaxy S27 Pro, 6.47 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. Ancak cihazın Ultra modelindeki gibi S Pen desteği sunması beklenmiyor. Kamera tarafında ise, cihazın 200 MP ana kamera, otomatik odaklama destekli 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3.5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamerayla gelebileceği belirtiliyor.

Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alabilir. Özellikle telefoto kamera tarafında kullanılacağı iddia edilen yeni ALoP teknolojisinin, günlük yakınlaştırma seviyelerinde Ultra modelden bile daha iyi sonuçlar verebileceği öne sürülüyor. Donanım tarafında ise cihazın Galaxy modellerine özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy işlemcisinden güç alması bekleniyor.

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Buna en az 12 GB RAM, 256 GB UFS 5.0 depolama alanı ve 5.000 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek. Şarj tarafında ise Samsung'un 45W veya daha yüksek hızlı şarj desteği sunması muhtemel. Ayrıca daha önce yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde görüldüğü iddia edilen donanım seviyesinde gizlilik ekranı özelliğinin de Galaxy S27 Pro'ya geleceği konuşuluyor.

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