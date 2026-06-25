Galaxy S27 serisi dört modele çıkıyor: S27 Pro doğrulandı

Samsung, Ultra ile Plus arasına yeni model ekliyor
Veri tabanında görülen model numaralarına göre SM-S956U kodlu cihazın Galaxy S27 Plus, SM-S957B/DS modelinin Galaxy S27 Pro ve SM-S958U modelinin ise Galaxy S27 Ultra olduğu belirtiliyor. Temel Galaxy S27 modelinin de daha önce sertifikasyon kayıtlarında ortaya çıkmasıyla birlikte serinin dört farklı modelden oluşacağı büyük ölçüde doğrulanmış oldu.
Buna göre Samsung'un 2027 yılında Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin ilerleyen dönemde bir de Galaxy S27 FE modeli tanıtabileceği konuşuluyor. Galaxy S27 Pro'ya gelirsek, yeni modelin, Galaxy S27 Plus ile Galaxy S27 Ultra arasında yer alacağı belirtiliyor.
Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alabilir. Özellikle telefoto kamera tarafında kullanılacağı iddia edilen yeni ALoP teknolojisinin, günlük yakınlaştırma seviyelerinde Ultra modelden bile daha iyi sonuçlar verebileceği öne sürülüyor. Donanım tarafında ise cihazın Galaxy modellerine özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy işlemcisinden güç alması bekleniyor.
Buna en az 12 GB RAM, 256 GB UFS 5.0 depolama alanı ve 5.000 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek. Şarj tarafında ise Samsung'un 45W veya daha yüksek hızlı şarj desteği sunması muhtemel. Ayrıca daha önce yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde görüldüğü iddia edilen donanım seviyesinde gizlilik ekranı özelliğinin de Galaxy S27 Pro'ya geleceği konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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