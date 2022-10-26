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    Yeni lider MediaTek Dimensity 9200 oldu: İşte AnTuTu testi sonuçları

    ROG Phone 6D Ultimate'ı tahtından eden  MediaTek Dimensity 9200'ün AnTuTu Benchmark test sonuçları oldukça merak ediliyor. Bu yonga seti önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir. İşte test sonuçları:
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    MediaTek Dimensity 9200 AnTuTu Tam Boyutta Gör
    Dimensity 9000 Plus'ın halefi olan Dimensity 9200'ün önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği söyleniyor. MediaTek'in amiral gemisi olarak nitelendirilen bu işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile yarışacak.

     

    MediaTek Dimensity 9200 AnTuTu testi sonuçları nasıl?

    4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretileceği tahmin edilen bu ürünün Cortex-A710 ve Cortex-A510 çekirdeklerini kullanacağı belirtilmişti. Snapdragon 8 Gen 2'den tanıdığımız ARM Cortex X3 de bu işlemciye güç verebilir. Kendisi Cortex X2'ye göre yüzde 25 daha yüksek performans sergiliyor.

    AnTuTu Benchmark testine bir göz attığımızda Dimensity 9200'ün 1266102 puan aldığını görüyoruz. Bu puan diğer bütün AnTuTu skorlarını geçti. ROG Phone 6D Ultimate 1133998 puanla liderdi.

    MediaTek Dimensity 9200 Tam Boyutta Gör
    ROG Phone 6D Ultimate gücünü MediaTek'in Dimensity 9000 Plus isimli işlemcisinden alıyor. Testin ilginç noktalarından biri Dimensity 9200'ün Dimensity 9000 Plus'ı yaklaşık 12.000 puan geride bırakması değil CPU testinde herhangi bir etkileyici sonuç sunamaması.

    ROG Phone 6 Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut. Dimensity 9200 bu işlemciyi CPU ve GPU yarışında ikna edici bir sonuç ile geçmeyi başardı.

    Sıcaklığı en fazla 37 dereceye (santigrat) kadar yükselen Dimensity 9200'ün ne tür bir soğutma solüsyonu eşliğinde kullanıldığı belli değil. Bu bağlamda kendisi için şimdilik ısı konusunda çok iyi diyemeyiz.

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