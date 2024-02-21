MediaTek Dimensity 9400 için ilk sonuçlar paylaşıldı: Rakibinin gerisinde

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak MediaTek Dimensity 9400'e ait performans sonuçları paylaşıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Rakibinin gerisinde

Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.

Detaylara inersek, Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan performans sonuçları ise, biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Amiral gemisi platform, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinden 2.700, çoklu çekirdek testinden ise 9.800 puan alıyor. Bu skorlar, Snapdragon 8 Gen 4'ten yüzde 7 ila 10 arasında daha düşük.

Ayrıca Dimensity 9400'e güç veren Cortex-X5 çekirdeğinin beklenenden daha düşük performansa sahip olduğu belirtilmiş. Bunun nedeni ise kararlılık sorunları. Zira saat hızları ve güç tüketimi ile bağlantılı olarak termal değerlerin yükseldiği ve bununda çok çekirdekli performansı etkilediği söyleniyor.

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Kesin olan şu ki, MediaTek'in uzun vadede ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam etmekten başka seçeneği yok. Dolayısıyla Tayvanlı üretici, yeni yonga seti için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir.

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