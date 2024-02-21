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    MediaTek Dimensity 9400 için ilk sonuçlar paylaşıldı: Rakibinin gerisinde

    Bu yıl tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 9400 için ilk sonuçlar paylaşıldı. Amiral gemisi telefonlara güç verecek platform, Snapdragon 8 Gen 4'ün gerisinde.
    MediaTek Dimensity 9400 için ilk sonuçlar paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak MediaTek Dimensity 9400'e ait performans sonuçları paylaşıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Rakibinin gerisinde

    Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.

    Detaylara inersek, Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan performans sonuçları ise, biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Amiral gemisi platform, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinden 2.700, çoklu çekirdek testinden ise 9.800 puan alıyor. Bu skorlar, Snapdragon 8 Gen 4'ten yüzde 7 ila 10 arasında daha düşük.

    Ayrıca Dimensity 9400'e güç veren Cortex-X5 çekirdeğinin beklenenden daha düşük performansa sahip olduğu belirtilmiş. Bunun nedeni ise kararlılık sorunları. Zira saat hızları ve güç tüketimi ile bağlantılı olarak termal değerlerin yükseldiği ve bununda çok çekirdekli performansı etkilediği söyleniyor.

    Kesin olan şu ki, MediaTek'in uzun vadede ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam etmekten başka seçeneği yok. Dolayısıyla Tayvanlı üretici, yeni yonga seti için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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