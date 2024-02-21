MediaTek Dimensity 9400 için ilk sonuçlar paylaşıldı: Rakibinin gerisinde

Rakibinin gerisinde
Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.
Detaylara inersek, Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. Sızdırılan performans sonuçları ise, biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Amiral gemisi platform, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinden 2.700, çoklu çekirdek testinden ise 9.800 puan alıyor. Bu skorlar, Snapdragon 8 Gen 4'ten yüzde 7 ila 10 arasında daha düşük.
Ayrıca Dimensity 9400'e güç veren Cortex-X5 çekirdeğinin beklenenden daha düşük performansa sahip olduğu belirtilmiş. Bunun nedeni ise kararlılık sorunları. Zira saat hızları ve güç tüketimi ile bağlantılı olarak termal değerlerin yükseldiği ve bununda çok çekirdekli performansı etkilediği söyleniyor.
Kesin olan şu ki, MediaTek'in uzun vadede ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam etmekten başka seçeneği yok. Dolayısıyla Tayvanlı üretici, yeni yonga seti için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.