Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung ve TSMC'den 2nm örnekleri istedi

Tam Boyutta Gör Qualcomm, mevcut ve gelecek Snapdragon 8 Gen 4 yongasında yalnızca TSMC’nin üretim bantlarını kullanacak. Ancak Qualcomm'un hem Samsung'dan hem de TSMC’den siparişleri güvence altına almaya çalıştığı bildiriliyor. Bu temelde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 için çift kaynaklı üretim stratejisini benimseyeceği ve her iki şirketten de 2nm örnekleri talep ettiği belirtiliyor.

Qualcomm, 2nm örnekleri istiyor

Şirketin 2nm yonga seti lansmanına muhtemelen bir yıl olmasına rağmen, Qualcomm'un hem Samsung hem de TSMC'yi olası dökümhane ortakları olarak güvence altına almayı amaçladığı için bir avantaj istediği bildiriliyor. Qualcomm'un performans ve iyileştirilmiş verim önceliği talep ettiği söylenirken firmalardan 2nm prototip örnekleri istediği aktarılıyor. Dolayısıyla hem Samsung hem de TSMC, birden fazla prototip oluşturacak.

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Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5'in seri üretimi için hem Samsung hem de TSMC ile başarılı bir şekilde anlaştığı varsayılırsa muhtemelen Galaxy S26 serisinde “Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy” yongalarını bir kez daha göreceğiz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 için neden çift kaynak stratejisini benimsediğine gelince şirket, muhtemelen maliyetleri kontrol altında tutmak istiyor.

Her bir Snapdragon 8 Gen 3'ün Qualcomm'un ortakları için 200 dolara mal olduğu tahmin ediliyor ve bir şirket yöneticisine göre özel Oryon çekirdeklerine geçiş nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün daha da pahalı olacak. Gelişmiş bir üretim süreci kullanmanın tuzaklarından biri yüksek maliyetler olduğundan, Qualcomm'un her iki yarı iletken devini de bünyesine katmak için iyi bir fırsatı var, ancak bu tamamen 2nm örneklerinden memnun olup olmadığına bağlı olacak.

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