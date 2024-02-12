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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung ve TSMC'den 2nm örnekleri istedi

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için çift kaynaklı üretim stratejisini benimseyebilir. Gelen bilgilere göre firma, 2nm için Samsung ve TSMC’nin kapısını çalmış durumda.
    Qualcomm, 2nm için Samsung ve TSMC’nin kapısını çaldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, mevcut ve gelecek Snapdragon 8 Gen 4 yongasında yalnızca TSMC’nin üretim bantlarını kullanacak. Ancak Qualcomm'un hem Samsung'dan hem de TSMC’den siparişleri güvence altına almaya çalıştığı bildiriliyor. Bu temelde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 için çift kaynaklı üretim stratejisini benimseyeceği ve her iki şirketten de 2nm örnekleri talep ettiği belirtiliyor.

    Qualcomm, 2nm örnekleri istiyor

    Şirketin 2nm yonga seti lansmanına muhtemelen bir yıl olmasına rağmen, Qualcomm'un hem Samsung hem de TSMC'yi olası dökümhane ortakları olarak güvence altına almayı amaçladığı için bir avantaj istediği bildiriliyor. Qualcomm'un performans ve iyileştirilmiş verim önceliği talep ettiği söylenirken firmalardan 2nm prototip örnekleri istediği aktarılıyor. Dolayısıyla hem Samsung hem de TSMC, birden fazla prototip oluşturacak.

    Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5'in seri üretimi için hem Samsung hem de TSMC ile başarılı bir şekilde anlaştığı varsayılırsa muhtemelen Galaxy S26 serisinde “Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy” yongalarını bir kez daha göreceğiz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 için neden çift kaynak stratejisini benimsediğine gelince şirket, muhtemelen maliyetleri kontrol altında tutmak istiyor.

    Her bir Snapdragon 8 Gen 3'ün Qualcomm'un ortakları için 200 dolara mal olduğu tahmin ediliyor ve bir şirket yöneticisine göre özel Oryon çekirdeklerine geçiş nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün daha da pahalı olacak. Gelişmiş bir üretim süreci kullanmanın tuzaklarından biri yüksek maliyetler olduğundan, Qualcomm'un her iki yarı iletken devini de bünyesine katmak için iyi bir fırsatı var, ancak bu tamamen 2nm örneklerinden memnun olup olmadığına bağlı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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