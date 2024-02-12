Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung ve TSMC'den 2nm örnekleri istedi

Qualcomm, 2nm örnekleri istiyor
Şirketin 2nm yonga seti lansmanına muhtemelen bir yıl olmasına rağmen, Qualcomm'un hem Samsung hem de TSMC'yi olası dökümhane ortakları olarak güvence altına almayı amaçladığı için bir avantaj istediği bildiriliyor. Qualcomm'un performans ve iyileştirilmiş verim önceliği talep ettiği söylenirken firmalardan 2nm prototip örnekleri istediği aktarılıyor. Dolayısıyla hem Samsung hem de TSMC, birden fazla prototip oluşturacak.
Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5'in seri üretimi için hem Samsung hem de TSMC ile başarılı bir şekilde anlaştığı varsayılırsa muhtemelen Galaxy S26 serisinde “Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy” yongalarını bir kez daha göreceğiz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 için neden çift kaynak stratejisini benimsediğine gelince şirket, muhtemelen maliyetleri kontrol altında tutmak istiyor.
Her bir Snapdragon 8 Gen 3'ün Qualcomm'un ortakları için 200 dolara mal olduğu tahmin ediliyor ve bir şirket yöneticisine göre özel Oryon çekirdeklerine geçiş nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün daha da pahalı olacak. Gelişmiş bir üretim süreci kullanmanın tuzaklarından biri yüksek maliyetler olduğundan, Qualcomm'un her iki yarı iletken devini de bünyesine katmak için iyi bir fırsatı var, ancak bu tamamen 2nm örneklerinden memnun olup olmadığına bağlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.