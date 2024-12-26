Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Smapdragon 8 Elite'e yeni rakip: Dimensty 9400+ ufukta göründü

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, çok yakında daha yüksek saat hızları ile yenilenebilir. Dimensity 9400+ için ilk bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...
    Smapdragon 8 Elite'e yeni rakip: Dimensty 9400+ ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır uygun fiyatlı akıllı telefonlar için işlemci üreten MediaTek, özellikle Dimensity platformu ile Qualcomm'a rakip olmayı başardı. Bunun son örneği, MediaTek Dimensity 9400 ise daha fazla modelde yerini almaya devam ediyor. Dahası resmi duyurudan bu yana sadece birkaç ay geçti ve şimdiden Dimensity 9400+ modeline ait söylentiler duymaya başladık. 

    Dimensity 9400+ ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla MediaTek, Dimensity 9400+ özelinde Snapdragon 8 Elite rekabet etmeyi planlıyor.  Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni platform, daha yüksek saat hızlarına ek olarak 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.8 inç ekran boyutlarına sahip üç amiral gemisi modelinde kullanılacak. Ancak, diğer teknik detayları henüz netleşmedi.

    Önceki modellerde olduğu gibi, büyük bir mimari değişiklik beklenmiyor; bunun yerine daha yüksek saat hızları ve olası bir GPU frekans artışı gibi küçük geliştirmeler ön planda olacak. Dolayısıyla Dimensity 9400+, Cortex-X925 çekirdeklerinin 3.63GHz olan mevcut hızını 3.70GHz seviyesine çıkarabilir. Karşılaştırmak adına Snapdragon 8 Elite’in performans çekirdekleri, uygun soğutma ile 4.57GHz’e kadar ulaşabiliyor.

    Bu noktada MediaTek’in farkı tamamen kapatması mümkün görünmese de, aradaki uçurumu biraz da olsa düşürebilir. Ayrıca en azından sentetik ve gerçek dünya kıyaslamalarındaki performans farkı da azalmış olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şu an için hangi telefonların yeni işlemciden güç alacağı net değil. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    L
    LastStand 1 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

    Profil resmi
    Mantarın Başı 21 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.8 cialis hakkında doktor yorumları hikvision ssd alınır mı kia stonic en dolu paketi hangisi digiturk fta limit çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız