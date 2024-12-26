Smapdragon 8 Elite'e yeni rakip: Dimensty 9400+ ufukta göründü

Dimensity 9400+ ufukta göründü
Aktarıldığı kadarıyla MediaTek, Dimensity 9400+ özelinde Snapdragon 8 Elite rekabet etmeyi planlıyor. Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni platform, daha yüksek saat hızlarına ek olarak 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.8 inç ekran boyutlarına sahip üç amiral gemisi modelinde kullanılacak. Ancak, diğer teknik detayları henüz netleşmedi.
Önceki modellerde olduğu gibi, büyük bir mimari değişiklik beklenmiyor; bunun yerine daha yüksek saat hızları ve olası bir GPU frekans artışı gibi küçük geliştirmeler ön planda olacak. Dolayısıyla Dimensity 9400+, Cortex-X925 çekirdeklerinin 3.63GHz olan mevcut hızını 3.70GHz seviyesine çıkarabilir. Karşılaştırmak adına Snapdragon 8 Elite’in performans çekirdekleri, uygun soğutma ile 4.57GHz’e kadar ulaşabiliyor.
Bu noktada MediaTek’in farkı tamamen kapatması mümkün görünmese de, aradaki uçurumu biraz da olsa düşürebilir. Ayrıca en azından sentetik ve gerçek dünya kıyaslamalarındaki performans farkı da azalmış olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şu an için hangi telefonların yeni işlemciden güç alacağı net değil. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.