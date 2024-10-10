Dimensity 9400 vs Apple A18 Pro: Peki hangisi daha üstün?

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Tam Boyutta Gör MediaTek, dün düzenliği etkinlikte şimdiye kadarki en güçlü yonga seti Dimensity 9400'ü tanıttı. Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A18 Pro ile kıyasıya bir rekabet içerisine girecek yonga seti için en merak edilen kısım ise elbette performans tarafındaki durum. Peki Dimensity 9400, iPhone 16 Pro ve Pro Max'te kullanılan Apple A18 Pro'ya karşı neler sunuyor?

Performans ve mimari💪

Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi, Dimensity 9400 de 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti, 3.63GHz'de çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatılmış durumda.

Bu konfigürasyonda ise, Dimensity 9300'e kıyasla tek çekirdek performansında %35, çok çekirdek performansında ise %28'lik bir artış söz konusu. Apple'ın A18 Pro ise TSMC'nin daha verimli N3P sürecini temel alıyor ve 4.05GHz'de çalışan iki performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan altı çekirdekli bir konfigürasyona sahip.

Tam Boyutta Gör Erken kıyaslama sonuçlarına göre, Dimensity 9400, Geekbench 6'nın çok çekirdekli testinde 9000'in biraz üzerinde puan alırken, Dimensity 9300+'a göre %15'lik bir iyileşme sağlıyor. Ancak A18 Pro, bu testlerde küçük bir farkla öne geçiyor. Ayrıca Dimensity 9400'ün güç tüketimi dikkat çekici şekilde daha yüksek; A18 Pro 12 W harcarken, Dimensity 9400'ün tüketimi 18 W'ı geçiyor.

GPU yani grafik birimine gelirsek, Dimensity 9400, 3DMark'ın Steel Nomad Light testinde yaklaşık 2.700 puana sahip. A18 Pro ise 2.200 puan alıyor. Geçen yılın Snapdragon 8 Gen 3'ü ise bu testlerde 1.800 skora sahipti. Ayrıca Dimensity 9400, bu testte A18 Pro'dan daha düşük güç tüketiyor: Dimensity 9400 11,2 W, A18 Pro ise 11,5 W harcıyor.

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Bu testler sentetik olduğundan, gerçek dünya performansını tam olarak yansıtmasa da, mühendislik perspektifinde önemli veriler sunuyor. Özellikle Apple'ın sunumlarında belirttiği yüksek GPU performansına rağmen, Dimensity 9400'ün bu alanda üstün gelmesi dikkat çekici.

Yapay zeka yetenekleri🧠

Günümüzde yapay zeka, modern telefonlar için vazgeçilmez bir özellik haline geldi. Dimensity 9400, MediaTek'in 8. nesil NPU'su ile donatılmış olup, LoRA eğitimi ve yüksek kaliteli video üretimi gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Bu NPU, büyük dil modeli (LLM) işlerinde %80'e varan hız artışı ve %35 daha fazla güç verimliliği sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Apple A18 Pro, yeni 16 çekirdekli sinir motoruyla saniyede 35 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor. Bu, önceki nesil A16 Bionic'in iki katı AI işlem gücüne eşdeğer.

Güç ve verimlilik🪫

Dimensity 9400, bir önceki nesil Dimensity 9300'e göre %40'a varan enerji verimliliği artışı sunarak daha uzun pil ömrü sağlıyor. Ancak kıyaslama sonuçlarında da görebildiğimiz gibi Apple A18 Pro, TSMC'nin daha verimli N3P süreci sayesinde güç tüketimi ve termal yönetim açısından daha avantajlı konusunda.

Ek özellikler📱

Dimensity 9400, MediaTek'in Smooth Zoom teknolojisi ile HDR video kaydı ve gelişmiş görüntü işleme teknolojisi Imagiq 1090 gibi ek özellikler sunuyor. Ayrıca, 5G modem, Wi-Fi 7 desteği ve çift SIM çift aktif (DSDA) özellikleri de mevcut. Apple A18 Pro'nun da benzer 5G modem özelliklerine sahip olduğunu hatırlatalım. Ayrıca 16 çekirdekli sinir motoru, daha büyük AI modellerine yönelik optimizasyonlarla cihaz içi AI hesaplamalarını hızlandırıyor.

Sonuç🆚

Dimensity 9400, özellikle GPU performansında önemli bir avantaj sunarak oyuncular için cazip bir seçenek olabilir. Keza verimlilik çekirdeklerinin olmayışı ve gelişmiş AI yetenekleri de Dimensity 9400'ü güçlü bir rakip haline getiriyor. Apple A18 Pro ise, GPU performansında geride kalsa da, tek çekirdek performansı ve güç verimliliğiyle öne çıkıyor.

Ayrıca iOS ekosistemiyle sıkı entegrasyonu ve optimizasyonları, Apple'ın en avantajlı olduğu noktalardan biri. Her iki işlemci de farklı kullanıcı segmentlerine hitap ediyor, ancak performans ve verimlilik alanlarında oldukça iddialı olduğunu söyleyelim.

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