Dimensity 9400 vs Apple A18 Pro: Peki hangisi daha üstün?

Performans ve mimari💪
Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi, Dimensity 9400 de 'tüm performans çekirdeği' yapılandırmasını benimsemeye devam ediyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Yonga seti, 3.63GHz'de çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatılmış durumda.
Bu konfigürasyonda ise, Dimensity 9300'e kıyasla tek çekirdek performansında %35, çok çekirdek performansında ise %28'lik bir artış söz konusu. Apple'ın A18 Pro ise TSMC'nin daha verimli N3P sürecini temel alıyor ve 4.05GHz'de çalışan iki performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan altı çekirdekli bir konfigürasyona sahip.
GPU yani grafik birimine gelirsek, Dimensity 9400, 3DMark'ın Steel Nomad Light testinde yaklaşık 2.700 puana sahip. A18 Pro ise 2.200 puan alıyor. Geçen yılın Snapdragon 8 Gen 3'ü ise bu testlerde 1.800 skora sahipti. Ayrıca Dimensity 9400, bu testte A18 Pro'dan daha düşük güç tüketiyor: Dimensity 9400 11,2 W, A18 Pro ise 11,5 W harcıyor.
Bu testler sentetik olduğundan, gerçek dünya performansını tam olarak yansıtmasa da, mühendislik perspektifinde önemli veriler sunuyor. Özellikle Apple'ın sunumlarında belirttiği yüksek GPU performansına rağmen, Dimensity 9400'ün bu alanda üstün gelmesi dikkat çekici.
Yapay zeka yetenekleri🧠
Günümüzde yapay zeka, modern telefonlar için vazgeçilmez bir özellik haline geldi. Dimensity 9400, MediaTek'in 8. nesil NPU'su ile donatılmış olup, LoRA eğitimi ve yüksek kaliteli video üretimi gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Bu NPU, büyük dil modeli (LLM) işlerinde %80'e varan hız artışı ve %35 daha fazla güç verimliliği sağlıyor.
Güç ve verimlilik🪫
Dimensity 9400, bir önceki nesil Dimensity 9300'e göre %40'a varan enerji verimliliği artışı sunarak daha uzun pil ömrü sağlıyor. Ancak kıyaslama sonuçlarında da görebildiğimiz gibi Apple A18 Pro, TSMC'nin daha verimli N3P süreci sayesinde güç tüketimi ve termal yönetim açısından daha avantajlı konusunda.
Ek özellikler📱
Dimensity 9400, MediaTek'in Smooth Zoom teknolojisi ile HDR video kaydı ve gelişmiş görüntü işleme teknolojisi Imagiq 1090 gibi ek özellikler sunuyor. Ayrıca, 5G modem, Wi-Fi 7 desteği ve çift SIM çift aktif (DSDA) özellikleri de mevcut. Apple A18 Pro'nun da benzer 5G modem özelliklerine sahip olduğunu hatırlatalım. Ayrıca 16 çekirdekli sinir motoru, daha büyük AI modellerine yönelik optimizasyonlarla cihaz içi AI hesaplamalarını hızlandırıyor.
Sonuç🆚
Dimensity 9400, özellikle GPU performansında önemli bir avantaj sunarak oyuncular için cazip bir seçenek olabilir. Keza verimlilik çekirdeklerinin olmayışı ve gelişmiş AI yetenekleri de Dimensity 9400'ü güçlü bir rakip haline getiriyor. Apple A18 Pro ise, GPU performansında geride kalsa da, tek çekirdek performansı ve güç verimliliğiyle öne çıkıyor.
Ayrıca iOS ekosistemiyle sıkı entegrasyonu ve optimizasyonları, Apple'ın en avantajlı olduğu noktalardan biri. Her iki işlemci de farklı kullanıcı segmentlerine hitap ediyor, ancak performans ve verimlilik alanlarında oldukça iddialı olduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.