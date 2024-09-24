MediaTek, Dimensity 9400'ü tanıtmaya başladı: İşte beklenen tarih

Ekim ayında geliyor
Mediatek, Weibo'da yaptığı yeni paylaşımda "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu gönderide Dimensity 9400'ün adı belirtilmiyor olsa da AI ve NPU'lu bir işlemciye vurgu yapılıyor. Ayrıca söz konusu tarihin daha önceki tahminleri doğruladığını belirtelim. Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ortası, Dimensity 9400'ün ise Ekim başında tanıtılacağı iddia edilmişti.
Mevcut raporlara göre Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,63 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X925 ana çekirdeği, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört adet 2.1GHz Cortex-A725 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca grafik bölümünde Immortalis-G925 ile karşılaşacağız.
ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor. Immortalis-G925 ise son nesil G720'ye kıyasla, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans iddiasıyla geliyor. Üstelik bunları yaparken %30'a kadar daha verimli olacak.
Dimensity 9400 destekli cihazların listesi ise henüz paylaşılmış değil. Ancak Find X8 ve X8 Pro'nun ilk modeller olacağı belirtliyor. Ayrıca Vivo X200 serisinin de Dimensity 9400 işlemcili sürümlere sahip olacağı söylentileri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)