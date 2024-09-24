MediaTek, Dimensity 9400'ü tanıtmaya başladı: İşte beklenen tarih

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Tam Boyutta Gör MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirdi. Öyle ki daha önce yonga setinin erken kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu bekleyiş sürerken, MediaTek'in sessizliği bozulmaya başladı. Dimensity 9400 için duyuru tarihi paylaşıldı.

Ekim ayında geliyor

Mediatek, Weibo'da yaptığı yeni paylaşımda "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu gönderide Dimensity 9400'ün adı belirtilmiyor olsa da AI ve NPU'lu bir işlemciye vurgu yapılıyor. Ayrıca söz konusu tarihin daha önceki tahminleri doğruladığını belirtelim. Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ortası, Dimensity 9400'ün ise Ekim başında tanıtılacağı iddia edilmişti.

Mevcut raporlara göre Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,63 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X925 ana çekirdeği, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört adet 2.1GHz Cortex-A725 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca grafik bölümünde Immortalis-G925 ile karşılaşacağız.

ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor. Immortalis-G925 ise son nesil G720'ye kıyasla, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans iddiasıyla geliyor. Üstelik bunları yaparken %30'a kadar daha verimli olacak.

Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı 23 sa. önce eklendi

Dimensity 9400 destekli cihazların listesi ise henüz paylaşılmış değil. Ancak Find X8 ve X8 Pro'nun ilk modeller olacağı belirtliyor. Ayrıca Vivo X200 serisinin de Dimensity 9400 işlemcili sürümlere sahip olacağı söylentileri mevcut.

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