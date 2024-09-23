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    Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı geçti

    Mediatek, geçen yıl olduğu gibi yakında göreceğimiz Dimensity 9400 ile de performansta sınırları zorlayacak. Son testler Dimensity 9400’ün grafik performansında Apple A18 Pro geçtiğini gösteriyor.
    Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı Tam Boyutta Gör
    Mediatek, son yıllardaki atılımını Dimensity 9400 yongasıyla da sürdürecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler yaklaşmakta olan yeni yonganın iPhone 16 Pro’larda yer alan Apple A18 Pro’ya göre grafik performansında çok daha iyi olduğuna işaret ediyor. Mediatek'in Dimensity 9400 yonga setini önümüzdeki ay piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Dimensity 9400 rakip tanımıyor

    Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı Tam Boyutta Gör
    Firmaya göre Dimensity 9400, bugüne kadarki en yüksek performanslı, en verimli GPU’ya sahip olacak. Arm'ın Immortalis-G925 MC12 grafik birimine sahip olan Dimensity 9400 için yapılan son sentetik testler firmanın iddialarını da doğrular nitelikte. Bu GPU, bir süre önce GFX Aztec 1440p off-screen Vulkan testinde 134 FPS elde etmeyi başardı. Aynı testte Apple A18 Pro, 72 FPS, Snapdragon 8 Gen 3 ise 95 FPS alıyor. Bu teste göre Dimensity 9400 neredeyse Apple A18 Pro’yu ikiye katlamış durumda.

    ARM, Immortalis-G925 için oldukça iddialı. Firmaya göre yeni GPU,  önceki nesil G720 ile karşılaştırıldığında grafik uygulama performansında yüzde 37 artış, karmaşık nesneler için ışın izlemede yüzde 52 iyileştirme, yapay zeka ve makine öğrenimi iş yükü performansında yüzde 34 artış getiriyor. Güç tüketiminde ise yüzde 30 azalma taahhüt ediliyor. Elbette bu rakamların bağımsız yayın organları tarafından da doğrulanmasını beklemek gerekiyor. Şimdilik bunlar iddia konumunda. Ancak Apple’ın özellikle grafik performansında birkaç nesildir rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtmek gerek. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/23/mediatek-dimensity-9400-gpu-performance-86-stronger-than-apple-a18-pro/ https://m.weibo.cn/detail/5081727636343194
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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