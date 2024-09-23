Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı geçti

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Tam Boyutta Gör Mediatek, son yıllardaki atılımını Dimensity 9400 yongasıyla da sürdürecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler yaklaşmakta olan yeni yonganın iPhone 16 Pro’larda yer alan Apple A18 Pro’ya göre grafik performansında çok daha iyi olduğuna işaret ediyor. Mediatek'in Dimensity 9400 yonga setini önümüzdeki ay piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dimensity 9400 rakip tanımıyor

Tam Boyutta Gör Firmaya göre Dimensity 9400, bugüne kadarki en yüksek performanslı, en verimli GPU’ya sahip olacak. Arm'ın Immortalis-G925 MC12 grafik birimine sahip olan Dimensity 9400 için yapılan son sentetik testler firmanın iddialarını da doğrular nitelikte. Bu GPU, bir süre önce GFX Aztec 1440p off-screen Vulkan testinde 134 FPS elde etmeyi başardı. Aynı testte Apple A18 Pro, 72 FPS, Snapdragon 8 Gen 3 ise 95 FPS alıyor. Bu teste göre Dimensity 9400 neredeyse Apple A18 Pro’yu ikiye katlamış durumda.

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ARM, Immortalis-G925 için oldukça iddialı. Firmaya göre yeni GPU, önceki nesil G720 ile karşılaştırıldığında grafik uygulama performansında yüzde 37 artış, karmaşık nesneler için ışın izlemede yüzde 52 iyileştirme, yapay zeka ve makine öğrenimi iş yükü performansında yüzde 34 artış getiriyor. Güç tüketiminde ise yüzde 30 azalma taahhüt ediliyor. Elbette bu rakamların bağımsız yayın organları tarafından da doğrulanmasını beklemek gerekiyor. Şimdilik bunlar iddia konumunda. Ancak Apple’ın özellikle grafik performansında birkaç nesildir rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtmek gerek.

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Mediatek Dimensity 9400, grafik tarafında Apple A18 Pro’yu yıktı