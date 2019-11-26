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    MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000

    Mobil işlemci üreticisi MediaTek bugün düzenlediği etkinlikte entegre 5G modeme sahip ilk yonga setini duyurdu. Dimensity 1000 olarak adlandırılan işlemci 7 nm ürertim sürecini temel alıyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000
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    MediaTek beklenildiği gibi bugün entegre 5G modeme sahip ilk yonga setini duyurdu. Dimensity 1000 olarak adlandırılan işlemci 7 nanometre üretim sürecini temel alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı"

    MediaTek Dimensity 1000, maksimum 2.6 GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansında çalışan dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

    Yonga setinin GPU tarafında ise yükü ARM Mali-G77 grafik işlemcisi çekiyor. Performans anlamında önceki nesilden iki buçuk kat daha iyi olan APU 3.0 mimarisi ise yapay zeka görevlerinden sorumlu.

    MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000
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    İlk hangi telefonda kullanılacak?

    MediaTek Dimensity 1000, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarilerini destekleyen entegre 5G modemle birlikte geliyor. Ayrıca 2G'den başlayarak önceki nesil ağlarda da çalışabildiğini belirtelim. Yonga seti 4.7 Gbps’ye kadar indirme ve 2.5 Gbps’ye kadar yükleme hızları sunuyor.

    MediaTek'in yeni işlemcisi 80 megapiksel kamera, 32 + 16 megapiksel sensörlü çift kamera konfigürasyonu, 16 GB'a kadar LPDDR4x RAM, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1+ desteğine sahip. Ayrıca saniyede 60 kare 4K video kaydına izin verdiği gibi Google'ın AV1 formatını destekleyen dünyanın ilk yonga seti olarak öne çıkıyor.

    MediaTek Dimensity 1000 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonları 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren piyasda görmeye başlayacağız. Gelen bilgilere göre yeni işlemciye sahip ilk akıllı telefon Xiaomi Redmi K30 Pro olacak.



    https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-1000 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KalemKolik 1 sa.
    Yanlış anlamadıysam bu sefer gpuda hem en son modeli hemde 9 çekirdekli versiyonunu

    versiyonunu koymuşlar.



    Bu sefer gpu işinede ağırlık vermişler gibi.
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    Conqueror26 2 sa.
    Sanırım Mediatek'in rakiplerinin gerisinde kalmayan ilk işlemcisi. 7nm'ye de düşmüşler. Kağıt üzerinde çok iyi görünüyor. Intel Mediatek'e yatırım yapacakmış üstüne. Telefon alacak olsam bu işlemciye sıcak bakardım.
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    interwap 3 sa.
    Bence bu zamana kadarki en iddialı MediaTek yongası. Mimari olarak üst seviye rakiplerine epey yaklaştı.
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