MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000

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MediaTek beklenildiği gibi bugün entegre 5G modeme sahip ilk yonga setini duyurdu. Dimensity 1000 olarak adlandırılan işlemci 7 nanometre üretim sürecini temel alıyor.

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MediaTek Dimensity 1000, maksimum 2.6 GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansında çalışan dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

Yonga setinin GPU tarafında ise yükü ARM Mali-G77 grafik işlemcisi çekiyor. Performans anlamında önceki nesilden iki buçuk kat daha iyi olan APU 3.0 mimarisi ise yapay zeka görevlerinden sorumlu.

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İlk hangi telefonda kullanılacak?

MediaTek Dimensity 1000, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ mimarilerini destekleyen entegre 5G modemle birlikte geliyor. Ayrıca 2G'den başlayarak önceki nesil ağlarda da çalışabildiğini belirtelim. Yonga seti 4.7 Gbps’ye kadar indirme ve 2.5 Gbps’ye kadar yükleme hızları sunuyor.

MediaTek'in yeni işlemcisi 80 megapiksel kamera, 32 + 16 megapiksel sensörlü çift kamera konfigürasyonu, 16 GB'a kadar LPDDR4x RAM, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1+ desteğine sahip. Ayrıca saniyede 60 kare 4K video kaydına izin verdiği gibi Google'ın AV1 formatını destekleyen dünyanın ilk yonga seti olarak öne çıkıyor.

MediaTek Dimensity 1000 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonları 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren piyasda görmeye başlayacağız. Gelen bilgilere göre yeni işlemciye sahip ilk akıllı telefon Xiaomi Redmi K30 Pro olacak.

https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-1000