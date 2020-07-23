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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek orta sınıf telefonlara 5G getirecek Dimensity 720 işlemcisini tanıttı

    Tayvanlı teknoloji devi MediaTek, orta sınıf akıllı telefonlar için tasarlanmış entegre 5G modeme sahip yeni yonga setini resmen duyurdu. Dimensity 720, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Onur Seven
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    MediaTek orta sınıf telefonlara 5G getirecek Dimensity 720 işlemcisini tanıttı
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    MediaTek, 5G bağlantısını destekleyen işlemci serisini genişletmeye devam ediyor. Tayvanlı üretici bugün Dimensity 720 isimli yeni yonga setini resmen duyurdu. Yeni işlemci Dimensity 800'ün altında konumlanıyor.

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    TSMC'nin 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga seti 2 GHz hızında çalışan iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeğine sahip. Aynı zamanda 6 enerji tasarruflu ARM Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Yani 8 çekirdekli bir mimari üzerine kurulu.

    Dimensity 720 ayrıca ARM Mali G57 grafik birimi, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama desteği ile geliyor. Buna ek olarak entegre 5G modem ile donatıldığını da belirtelim.

    MediaTek orta sınıf telefonlara 5G getirecek Dimensity 720 işlemcisini tanıttı
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    Çıkış tarihi belirsiz

    6 GHz altındaki 5G ağlarda çalışacak şekilde tasarlanan işlemci MediaTek 5G UltraSave teknolojisinin yanı sıra çift SIM desteği de sunuyor. Ağın kalitesini analiz edebildiği gibi modemin güç tüketimini de düzenleyebiliyor.

    Dimensity 720, MiraVision HDR10+ dahil olmak üzere gelişmiş video akışı özelliklerine sahip. Ayrıca 64 megapiksele kadar tek veya 20+16 megapiksel çift kamera kombinasyonunu destekliyor. MediaTek, yeni işlemcisiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir açıklama yapmadı.



    https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-720 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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