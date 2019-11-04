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    MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor

    Üst seviyede ARM Cortex-A77 çekirdeklerini kullanarak 5G yonga setleri hazırlayan MediaTek alt seviyede ise 5G modemlerinde Cortex-A76 çekirdekli işlemciler hazırlıyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor
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    5G standardının henüz tam manasıyla faaliyete geçtiği söylenemez ancak yonga tasarımcıları yoğun bir rekabet içerisine girmiş durumda. Huawei, Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi tasarımcılar 5G yongalarını hızlı bir şekilde piyasaya sürmek için çalışıyor. Üst seviyede olduğu kadar alt seviyede 5G teknolojisini sunmak da önemli.

    Avantaj sağlayacak

    MediaTek yakın zamanda alt seviyeye hitap edecek bir 5G destekli yonga seti için çalışmalarını tamamlamak üzere. Helio M70 modemini kullanacak olan yeni yonga setinin Cortex-A76 çekirdeklerinden oluşacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    7nm üretim sürecine sahip olan yonga seti bu sayede hem iyi bir performans hem de enerji verimliliği sunacak. MediaTek’in yeni yonga setini 300$ altındaki telefonlarda kullanacağı ifade ediliyor. Böylece bu segmentte önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

    Henüz yonga seti ne zaman piyasaya sürülecek belli değil ancak Xiaomi’nin yakın zamanda bir Redmi cihazında bu yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bu bakımdan yıl bitmeden ilk örnekleri görebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/02/mediatek-developing-a-cheaper-7nm-5g-soc-with-a76-cores/ Yorum Yaz
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    muaz1984 2 hf.
    Konuda hep gözüme çarpan ve sinirimi bozan mevzu (Samsung S3 den beridir gözüme takılmaya baslayan.) enerji verimliliği diye bir m evzu var üzerinden 10 sene geçiyor ama batarya olsun CPU ,gpu verimliliginde çokta bir yol katedildigini görmüyorum. Yanlış isem düzeltin lütfen.
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    interwap 2 hf.
    Media tek zaten hep hazırlıyor ama çok geç piyasaya çıkıyor. Çıkstığında da kısıtlı cihazda yer alıyor ve bekleneni veremiyor.
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