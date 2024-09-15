MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 9400'ü yakında tanıtabilir

- MediaTek Dimensity 9400, 9 Ekim'de tanıtılabilir
- Dimensity 9400 işlemcili ilk telefon belli oldu
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MediaTek Dimensity 9400, 9 Ekim'de tanıtılabilir
Yeni ortaya çıkan Geekbench testi dahil olmak üzere son raporlar, MediaTek Dimensity 9400’ün 3.63 GHz'de çalışan birincil çekirdek, 2.80 GHz'de çalışan üç performans çekirdeği ve muhtemelen 2.10 GHz’de çalışacak Cortex-A725 olan dört performans çekirdeğini içeren 8 çekirdekli bir kurulumla geleceğini gösteriyor.
Dimensity 9400 işlemcili ilk telefon belli oldu
Daha önce Dimensity 9400’ün Ekim ayında tanıtılacağına dair haberler ortaya çıkmıştı ve Vivo X200'ün resmi lansman tarihinin 14 Ekim olarak belirlenmesiyle bu doğrulandı. Şimdi de Digital Chat Station, Dimensity 9400'ün 9 Ekim'de gün yüzüne çıkacağını ve 5 gün sonra bu işlemciyi taşıyan ilk telefonlardan Vivo X200’ün tanıtılacağına iddia ediyor. İşlemci hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.