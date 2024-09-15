Tam Boyutta Gör MediaTek'in 9 Ekim’de yeni işlemcisi Dimensity 9400’ü tanıtması bekleniyor. Bu işlemci, markanın amiral gemisi akıllı telefon işlemcisi olarak Dimensity 9300'ün yerini alacak ve Qualcomm'un yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle rekabet edecek düzeyde olacak.

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MediaTek Dimensity 9400, 9 Ekim'de tanıtılabilir

Yeni ortaya çıkan Geekbench testi dahil olmak üzere son raporlar, MediaTek Dimensity 9400’ün 3.63 GHz'de çalışan birincil çekirdek, 2.80 GHz'de çalışan üç performans çekirdeği ve muhtemelen 2.10 GHz’de çalışacak Cortex-A725 olan dört performans çekirdeğini içeren 8 çekirdekli bir kurulumla geleceğini gösteriyor.

Dimensity 9400 işlemcili ilk telefon belli oldu

Daha önce Dimensity 9400’ün Ekim ayında tanıtılacağına dair haberler ortaya çıkmıştı ve Vivo X200'ün resmi lansman tarihinin 14 Ekim olarak belirlenmesiyle bu doğrulandı. Şimdi de Digital Chat Station, Dimensity 9400'ün 9 Ekim'de gün yüzüne çıkacağını ve 5 gün sonra bu işlemciyi taşıyan ilk telefonlardan Vivo X200’ün tanıtılacağına iddia ediyor. İşlemci hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 9400'ü yakında tanıtabilir