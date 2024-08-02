Beklenen Dimensity 9400, MediaTek’in gelirlerini yüzde 50 artıracak

Tam Boyutta Gör MediaTek, bundan birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlarda ikinci, hatta üçüncü sınıf işlemci üreticisi olarak algılanıyordu. Ancak firmanın -özellikle Dimensity serisiyle- son yıllarda bu algıyı kırdığına tanıklık ediyoruz. Öte yandan MediaTek'in CEO'su Rick Tsai, yaklaşan Dimensity 9400 yongasına o kadar güveniyor ki, firmanın bu sayede gelirlerinin yüzde 50 artacağını söylüyor. Dimensity 9300'ün MediaTek'e 1 milyar dolar gelir sağladığı bildirilmişti.

MediaTek yeni işlemciye güveniyor

Dimensity 9400 hakkında henüz ayrıntılı bilgilere sahip değil ancak yeni işlemci, muhtemelen ekim ayında piyasaya çıkacak. Yeni yonganın tıpkı Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü gibi TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği bildiriliyor. Ayrıca yen yongada Samsung’un en hızlı LPDDR5X bellekleri yer alacak. Tüm bunlar ile birlikte performans ve verimlilik iyileştirmeleri sayesinde mobil taraftaki rekabet hiç olmadığı kadar sert geçecek.

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Dimensity 9300 gibi Dimensity 9400'ün de enerji tasarruflu çekirdeklerden yoksun olacağı ve ARM'ın 'BlackHawk' CPU mimarisinden yararlanarak rakipsiz tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sunmak için yalnızca performans çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca yeni yonganın 30 milyar transistör ve 150mm² ölçüler ile ayak izini oldukça büyüteceği belirtiliyor. Bu sayede MediaTek, yüksek miktarda önbellek ve güçlü bir NPU sağlayabilir. NPU, cihaz üzeri üretken yapay zeka uygulamaları için hayati önem taşıyor. Qualcomm’un da Snapdragon 8 Gen 4'ü ekim ayında tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Qualcomm da NPU tarafında büyük geliştirmeler yapacak.

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Dimensity 9400, MediaTek’in gelirlerini yüzde 50 artıracak