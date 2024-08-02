Beklenen Dimensity 9400, MediaTek’in gelirlerini yüzde 50 artıracak

MediaTek yeni işlemciye güveniyor
Dimensity 9400 hakkında henüz ayrıntılı bilgilere sahip değil ancak yeni işlemci, muhtemelen ekim ayında piyasaya çıkacak. Yeni yonganın tıpkı Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü gibi TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği bildiriliyor. Ayrıca yen yongada Samsung’un en hızlı LPDDR5X bellekleri yer alacak. Tüm bunlar ile birlikte performans ve verimlilik iyileştirmeleri sayesinde mobil taraftaki rekabet hiç olmadığı kadar sert geçecek.
Dimensity 9300 gibi Dimensity 9400'ün de enerji tasarruflu çekirdeklerden yoksun olacağı ve ARM'ın 'BlackHawk' CPU mimarisinden yararlanarak rakipsiz tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sunmak için yalnızca performans çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca yeni yonganın 30 milyar transistör ve 150mm² ölçüler ile ayak izini oldukça büyüteceği belirtiliyor. Bu sayede MediaTek, yüksek miktarda önbellek ve güçlü bir NPU sağlayabilir. NPU, cihaz üzeri üretken yapay zeka uygulamaları için hayati önem taşıyor. Qualcomm’un da Snapdragon 8 Gen 4'ü ekim ayında tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Qualcomm da NPU tarafında büyük geliştirmeler yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.