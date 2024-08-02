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    Beklenen Dimensity 9400, MediaTek’in gelirlerini yüzde 50 artıracak

    MediaTek’in yaklaşan Dimensity 9400 yongası için beklentiler üst seviyede. Ekim ayında çıkması beklenen yeni nesil işlemci ile firma, yüzde 50 gelir artışı bekliyor.
    Dimensity 9400, MediaTek’in gelirlerini yüzde 50 artıracak Tam Boyutta Gör
    MediaTek, bundan birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlarda ikinci, hatta üçüncü sınıf işlemci üreticisi olarak algılanıyordu. Ancak firmanın -özellikle Dimensity serisiyle- son yıllarda bu algıyı kırdığına tanıklık ediyoruz. Öte yandan MediaTek'in CEO'su Rick Tsai, yaklaşan Dimensity 9400 yongasına o kadar güveniyor ki, firmanın bu sayede gelirlerinin yüzde 50 artacağını söylüyor. Dimensity 9300'ün MediaTek'e 1 milyar dolar gelir sağladığı bildirilmişti.

    MediaTek yeni işlemciye güveniyor

    Dimensity 9400 hakkında henüz ayrıntılı bilgilere sahip değil ancak yeni işlemci, muhtemelen ekim ayında piyasaya çıkacak. Yeni yonganın tıpkı Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü gibi TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği bildiriliyor. Ayrıca yen yongada Samsung’un en hızlı LPDDR5X bellekleri yer alacak. Tüm bunlar ile birlikte performans ve verimlilik iyileştirmeleri sayesinde mobil taraftaki rekabet hiç olmadığı kadar sert geçecek.

    Dimensity 9300 gibi Dimensity 9400'ün de enerji tasarruflu çekirdeklerden yoksun olacağı ve ARM'ın 'BlackHawk' CPU mimarisinden yararlanarak rakipsiz tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sunmak için yalnızca performans çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca yeni yonganın 30 milyar transistör ve 150mm² ölçüler ile ayak izini oldukça büyüteceği belirtiliyor. Bu sayede MediaTek, yüksek miktarda önbellek ve güçlü bir NPU sağlayabilir. NPU, cihaz üzeri üretken yapay zeka uygulamaları için hayati önem taşıyor. Qualcomm’un da Snapdragon 8 Gen 4'ü ekim ayında tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Qualcomm da NPU tarafında büyük geliştirmeler yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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