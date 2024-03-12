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    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 sonuçları sızdı! Sıralama değişmedi

    Yaklaşmakta olan amiral gemisi yonga setleri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400'ün kıyaslama sonuçları internete sızdı. MediaTek, bir kez faha rekor kırabilir.   
    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 sonuçları sızdı! Tam Boyutta Gör
    Hepimizin bildiği gibi MediaTek, Dimensty 9300'ün ardından odağını TSMC'ye çevirdi. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Dimensity 9300, performansı ve özellikleriyle şirkete rekor düzeyde gelir kazandırdı. MediaTek ise, bu ivmeyi Dimensity 9400 ile sürdürmek istiyor. Son olarak yeni bir raporda, her iki yonga setine ilişkin performans rakamları paylaşıldı.

    Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 kıyaslamaları sızdı

    Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.

    Detaylara inersek, daha önce Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağını söylemiştik. Yeni raporda ise, Dimensity 9400 ile Dimensity 9300 arasındaki performans farkının yüzde 20 civarında olacağı belirtildi.  

    Sonuçlara baktığımızda ise, Qualcomm'un tek çekirdekli testlerde rakibini geride bıraktığını görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek ve AnTuTu testlerinde MediaTek Dimensity 9400 farkı büyük oranda kapatıyor. İşte sonuçlar;

    - Snapdragon 8 Gen 4 Dimensity 9400
    AnTuTu 31,33,570 34,49,366
    Geekbench Tek Çekirdek 2.845 2.776
    Geekbench Çoklu Çekirdek 10.628 11.739

    Mevcut rakamların erken test örneklerine ve iddialara dayandığını unutmamak gerek. Tabi ki her iki yonga setinde performans artışı göreceğimiz kesin. Ancak tüm sonuçlar için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek. 

    Kaynakça https://www.91mobiles.com/hub/snapdragon-8-gen-4-dimensity-9400s-antutu-geekbench-scores/ https://wccftech.com/dimensity-9400-vivo-signed-on-as-a-customer-20-percent-faster-then-dimensity-9300/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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