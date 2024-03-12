Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 sonuçları sızdı! Sıralama değişmedi

Tam Boyutta Gör Hepimizin bildiği gibi MediaTek, Dimensty 9300'ün ardından odağını TSMC'ye çevirdi. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Dimensity 9300, performansı ve özellikleriyle şirkete rekor düzeyde gelir kazandırdı. MediaTek ise, bu ivmeyi Dimensity 9400 ile sürdürmek istiyor. Son olarak yeni bir raporda, her iki yonga setine ilişkin performans rakamları paylaşıldı.

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 kıyaslamaları sızdı

Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.

Detaylara inersek, daha önce Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağını söylemiştik. Yeni raporda ise, Dimensity 9400 ile Dimensity 9300 arasındaki performans farkının yüzde 20 civarında olacağı belirtildi.

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Sonuçlara baktığımızda ise, Qualcomm'un tek çekirdekli testlerde rakibini geride bıraktığını görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek ve AnTuTu testlerinde MediaTek Dimensity 9400 farkı büyük oranda kapatıyor. İşte sonuçlar;

- Snapdragon 8 Gen 4 Dimensity 9400 AnTuTu 31,33,570 34,49,366 Geekbench Tek Çekirdek 2.845 2.776 Geekbench Çoklu Çekirdek 10.628 11.739

Mevcut rakamların erken test örneklerine ve iddialara dayandığını unutmamak gerek. Tabi ki her iki yonga setinde performans artışı göreceğimiz kesin. Ancak tüm sonuçlar için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 sonuçları sızdı!