Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 sonuçları sızdı! Sıralama değişmedi

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 kıyaslamaları sızdı
Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet bildiğiniz gibi son dönemde bir hayli arttı. Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Snapdragon 8 Gen 4'ün özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. MediaTek Dimensity 9400 ise ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Diğer tarafta her iki platform, TSMC'nin 3nm (N3P) fabrikasyon sürecini kullanacak ve bu da güç ve performans anlamında önemli bir artışa işaret ediyor.
Detaylara inersek, daha önce Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 ve üç Cortex-X4 çekirdeğinin yanı sıra yeni ARM Immortalis-G920 GPU'dan güç alacağını söylemiştik. Yeni raporda ise, Dimensity 9400 ile Dimensity 9300 arasındaki performans farkının yüzde 20 civarında olacağı belirtildi.
Sonuçlara baktığımızda ise, Qualcomm'un tek çekirdekli testlerde rakibini geride bıraktığını görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek ve AnTuTu testlerinde MediaTek Dimensity 9400 farkı büyük oranda kapatıyor. İşte sonuçlar;
|-
|Snapdragon 8 Gen 4
|Dimensity 9400
|AnTuTu
|31,33,570
|34,49,366
|Geekbench Tek Çekirdek
|2.845
|2.776
|Geekbench Çoklu Çekirdek
|10.628
|11.739
Mevcut rakamların erken test örneklerine ve iddialara dayandığını unutmamak gerek. Tabi ki her iki yonga setinde performans artışı göreceğimiz kesin. Ancak tüm sonuçlar için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.Kaynakça https://www.91mobiles.com/hub/snapdragon-8-gen-4-dimensity-9400s-antutu-geekbench-scores/ https://wccftech.com/dimensity-9400-vivo-signed-on-as-a-customer-20-percent-faster-then-dimensity-9300/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.