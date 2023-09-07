Megan Fox, Mortal Kombat'a geliyor: İşte tanıtım videosu

- Megan Fox, vampir karakter Nitara'yı oynayacak
- Megan Fox: Mortal Kombat ile büyüdüm
- Yeni tek oyunculu mod: Invasions
- Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
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Megan Fox, vampir karakter Nitara'yı oynayacak
Jan Claude Van-Damme’ın (Johnny Cage) ardından Megan Fox da oyuna dahil oluyor. Megan Fox, Nitara karakteri olarak yer alacak. Vaeternus’un karanlık diyarından gelen Nitara, vampir ırkını korumak için dövüşte keskin pençelerini, dişlerini ve uçma yeteneklerini kullanıyor. Yeni fragmanda Sub-Zero ile dövüşünü, nihayetinde de bitirici vuruşunu izliyoruz.
Megan Fox: Mortal Kombat ile büyüdüm
Fragman yalnızca Nitara’nın dövüş sahnelerini içermiyor; Megan Fox ile yapılan röportaj da yansıtılıyor. Mortal Kombat oynayarak büyüdüğünü öğrendiğimiz Megan Fox, ikonik dövüş oyunu serisinde bir karakteri seslendirdiği için oldukça heyecanlı görünüyor. J.K. Simmons (Omni-Man), John Cena (Peacemaker), Antony Starr (Homelander), katılacak diğer seslendirme sanatçıları arasında.
Yeni tek oyunculu mod: Invasions
Bu arada NetherRealm Studios, Gamescom 2023 etkinliğinde yeni Invasions modunu duyurdu. Önceki Mortal Kombat oyunlarındaki diğer tek oyunculu modlara benziyor. Oyuncular, her birinin kendine özgü hedefleri olan bir dizi meydan okumada yapay zeka ile dövüşüyor.
Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. 14 Eylül'de erken erişime açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.