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    Megan Fox, Mortal Kombat'a geliyor: İşte tanıtım videosu

    Mortal Kombat dövüşçüleri arasına bir ünlü daha katıldı. Megan Fox, popüler dövüş oyununda vampir karakteri olarak yer alacak. İşte detaylar:                    
    Mortal Kombat 1 Megan Fox trailer Tam Boyutta Gör
    Mortal Kombat 1’in yeni dövüşçülerinden Nitara için tanıtım videosu yayınlandı. Vampir karaktere Amerikalı ünlü oyuncu ve manken Megan Fox hayat verecek.

    Megan Fox, vampir karakter Nitara'yı oynayacak

    Jan Claude Van-Damme’ın (Johnny Cage) ardından Megan Fox da oyuna dahil oluyor. Megan Fox, Nitara karakteri olarak yer alacak. Vaeternus’un karanlık diyarından gelen Nitara, vampir ırkını korumak için dövüşte keskin pençelerini, dişlerini ve uçma yeteneklerini kullanıyor. Yeni fragmanda Sub-Zero ile dövüşünü, nihayetinde de bitirici vuruşunu izliyoruz.

    Megan Fox: Mortal Kombat ile büyüdüm

    Fragman yalnızca Nitara’nın dövüş sahnelerini içermiyor; Megan Fox ile yapılan röportaj da yansıtılıyor. Mortal Kombat oynayarak büyüdüğünü öğrendiğimiz Megan Fox, ikonik dövüş oyunu serisinde bir karakteri seslendirdiği için oldukça heyecanlı görünüyor. J.K. Simmons (Omni-Man), John Cena (Peacemaker), Antony Starr (Homelander), katılacak diğer seslendirme sanatçıları arasında.

    Yeni tek oyunculu mod: Invasions

    Bu arada NetherRealm Studios, Gamescom 2023 etkinliğinde yeni Invasions modunu duyurdu. Önceki Mortal Kombat oyunlarındaki diğer tek oyunculu modlara benziyor. Oyuncular, her birinin kendine özgü hedefleri olan bir dizi meydan okumada yapay zeka ile dövüşüyor.

    Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?

    Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. 14 Eylül'de erken erişime açılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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