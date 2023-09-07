Megan Fox, Mortal Kombat'a geliyor: İşte tanıtım videosu

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1’in yeni dövüşçülerinden Nitara için tanıtım videosu yayınlandı. Vampir karaktere Amerikalı ünlü oyuncu ve manken Megan Fox hayat verecek.

En güçlü Mortal Kombat karakterleri listesi 1 ay önce eklendi

Megan Fox, vampir karakter Nitara'yı oynayacak

Jan Claude Van-Damme’ın (Johnny Cage) ardından Megan Fox da oyuna dahil oluyor. Megan Fox, Nitara karakteri olarak yer alacak. Vaeternus’un karanlık diyarından gelen Nitara, vampir ırkını korumak için dövüşte keskin pençelerini, dişlerini ve uçma yeteneklerini kullanıyor. Yeni fragmanda Sub-Zero ile dövüşünü, nihayetinde de bitirici vuruşunu izliyoruz.

Megan Fox: Mortal Kombat ile büyüdüm

Fragman yalnızca Nitara’nın dövüş sahnelerini içermiyor; Megan Fox ile yapılan röportaj da yansıtılıyor. Mortal Kombat oynayarak büyüdüğünü öğrendiğimiz Megan Fox, ikonik dövüş oyunu serisinde bir karakteri seslendirdiği için oldukça heyecanlı görünüyor. J.K. Simmons (Omni-Man), John Cena (Peacemaker), Antony Starr (Homelander), katılacak diğer seslendirme sanatçıları arasında.

Yeni tek oyunculu mod: Invasions

Bu arada NetherRealm Studios, Gamescom 2023 etkinliğinde yeni Invasions modunu duyurdu. Önceki Mortal Kombat oyunlarındaki diğer tek oyunculu modlara benziyor. Oyuncular, her birinin kendine özgü hedefleri olan bir dizi meydan okumada yapay zeka ile dövüşüyor.

Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?

Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. 14 Eylül'de erken erişime açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Megan Fox'lu Mortal Kombat videosu yayınlandı