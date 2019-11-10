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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü

    Geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Meizu 16s Pro'nun şık tasarımı bir ödülle taçlandırıldı. Amiral gemisi telefon en estetik tasarıma sahip akıllı telefon olarak seçildi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü
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    Meizu, Ağustos ayının sonlarında Meizu 16s Pro olarak adlandırılan üst sınıf bir akıllı telefon çıkarmıştı. Amiral gemisi telefon Çin'de bir ödüle layık görüldü.

    Ayrıca Bkz. "Firefox tarayıcısı 15 yaşında"

    Meizu 16s Pro, 2019 CMC ödülleri kapsamında 2019 yılının en estetik tasarıma sahip akıllı telefonu olarak seçildi. Hem de karşısında son derece önemli rakipler varken.

    Şık tasarımı beğeni topladı

    Çinli şirket sektördeki gidişatı bir kenara iterek Meizu 16s Pro'da çentik, delikli ekran veya açılır-kapanır ön kameraya yer vermedi. Akıllı telefon son derece ince alt ve üst çerçevelerle geldi.

    Estetik tasarım ile üst sınıf özellikleri birleştiren Meizu 16s Pro tüketiciler tarafından da oldukça iyi karşılandı. Akıllı telefon siyah, zümrüt ve inci renk seçenekleri ile satılıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    zdniz 1 hf. en beğenilen
    biz bu tasarımı istiyoruz ama meizudan digil adam gibi destek vericek firmalardan yok damla yok delikli ekran şaçmalık resmen
    Yanıtla +13
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    yolyordam35 1 hf.
    tasarım 9/10

    yazılım 1/10
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    DH Misafiri 1 hf.
    Meizu candır. Meizu kullanmayan yorum yapmasın
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    orientem 1 hf.
    Bildiğin LG v30 tasarımı. Geçti artık bunun zamanı. Mi 9t Pro, One Plus 7t Pro, Oppo Find X gibi tam ekran iyi tasarımlı cihazlar varken abartmaya gerek yok.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Mate 30 Pro, Note 10, Mi 9T Pro çok daha iyi
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    DH Misafiri 1 hf.
    Meizu x8 kullanan biri olarak cihazdan çok memnunum yazılım konusunda flayme os kötü degil flayme os güncellemesi sürekli geliyor ve gayet akıcı en azından xiaomi gibi içinde reklam yok ve parasına göre çok iyi cihazlar çıkartıyor
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    OnlyChaos 1 hf.
    Gerçekten tasarım, donanım olarak çok iyi cihazlar Meizular ama Flyme denen arayüz tam bir zulüm. Mx4'ten beridir Meizu kullanırım bu arayüz 4. 5. sürümünde çok iyiyidi. Gün geçtikte iyileşeceği yerde çok daha kötüye gidiyor. Yakında Flyme 8 çıkacak ama zerre umudum yok açıkcası.
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    zdniz 1 hf. en beğenilen
    biz bu tasarımı istiyoruz ama meizudan digil adam gibi destek vericek firmalardan yok damla yok delikli ekran şaçmalık resmen
    Yanıtla +13
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    yolyordam35 1 hf.
    tasarım 9/10

    yazılım 1/10
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Todo Al Blancos 1 hf. yolyordam35
    1+9





    10 numara teoefon diyorsun yani hocam
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    WmGMD 1 hf.
    meizu cihazlar güzel ama en son yazılım tarafında destek 0 dı. Çözüldüyse tercih edilir.
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