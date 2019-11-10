Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü

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Meizu, Ağustos ayının sonlarında Meizu 16s Pro olarak adlandırılan üst sınıf bir akıllı telefon çıkarmıştı. Amiral gemisi telefon Çin'de bir ödüle layık görüldü.

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Meizu 16s Pro, 2019 CMC ödülleri kapsamında 2019 yılının en estetik tasarıma sahip akıllı telefonu olarak seçildi. Hem de karşısında son derece önemli rakipler varken.

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Şık tasarımı beğeni topladı

Çinli şirket sektördeki gidişatı bir kenara iterek Meizu 16s Pro'da çentik, delikli ekran veya açılır-kapanır ön kameraya yer vermedi. Akıllı telefon son derece ince alt ve üst çerçevelerle geldi.

Estetik tasarım ile üst sınıf özellikleri birleştiren Meizu 16s Pro tüketiciler tarafından da oldukça iyi karşılandı. Akıllı telefon siyah, zümrüt ve inci renk seçenekleri ile satılıyor.