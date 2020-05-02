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    Meizu 17 Pro'nun kamera ve hoparlör detayları resmileşti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yaklaşan Meizu 17 serisi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Pro modelinin kamera ve hoparlör detayları resmen açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji üreticisi Meizu, önümüzdeki hafta tanıtacağı Meizu 17 akıllı telefon serisi ile ilgili bilgileri sunmakta cömert davranıyor diyebiliriz. Şirkte son olarak resmi Weibo hesabından Meizu 17 Pro ile ilgili önemli sayılabilecek teknik detayları paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı"

    8 Mayıs tarihinde tanıtılacak

    Meizu'nun yayınladığı posterlere göre Meizu 17 Pro modeli 129 derece çekim açısı olan ultra geniş bir sensöre sahip olacak. Bu da şu anda piyasadaki en geniş ultra geniş açılı kameralardan biri olacağını gösteriyor. Buna ek olarak lensin 32MP çözünürlük sunacağı ve 4x1 piksel birleştirme teknolojisine sahip olacağı belirtilmiş.

    İkinci poster ise Meizu 17'nin ve muhtemelen Pro modelinin üçüncü nesil çift ultra lineer stereo hoparlörlere sahip olacağına dikkat çekiyor. Bu da cihazın hoparlörlerinin, minimum bozulma ile çok güçlü ses vereceği anlamına geliyor diyebiliriz. Meizu 17 serisinin 8 Mayıs tarihinde tanıtılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtelim. Cihazların diğer detaylarının ise lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/meizu_teases_the_17_pro_with_129degree_ultrawide_cam_and_nextgen_speakers-news-42983.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    kağıt üstüne hoş cihaz da dünyada sadece bir ülkede satılan bir cihazın haberini okusan nolur okumasan nolur.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Android 10 sonrasındaki güncelleme 10.001 sonra 10.001,5 sonra belki android 10.002 güncellemesi alır.
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    sendomi (metin alkan) 1 hf.
    her defasında söylüyor millet bas bas bağırıyor ama meizu görmemezlikten geliyor,yazılım güncellemsi vermiyor gerizekalılar alan adam pişman oluor önceden veriyordu yine telefon stabil bir hale geliyordu öyle yada böyle şimdi telefonu alıyorsun hata var bekle ki çözülsün ya yeni çıkmış bir telefon düşünü amiral gemisi biton para saymışssın ama gelecek sene android 11 alamayacaksın,tcl plex aldım adamlar android verdi direkt,xiaomi desen güncellem veriyor her güncellemede telefonun içine sıçıyor,huawei iyidir ama fiyatları o kadar şişirildi ki ederi değil o telefonlar,realme desen allahlık fiyatlar uçuk,oppo burnundan kıl aldırmaz,samsung yine çin firmaları sayesinde daha alıabilir güzel telefonlar çıkarıyor
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Güncelleme işini çözmeleri lazım
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    Virtüöz (Onur Soylu) 1 hf.
    Bu telefon ülkemize gelse net alınır ama stabil olucak.Güncelleme almasada olur android 10dan sonra artık gerek yok.
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf.
    Cürmünden fazla haber çıkan marka
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. celik44
    Size kalsa sadece xiaomi haberleri göreceğiz.
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    canyash (gürkan karaca) 1 hf. celik44
    Ağzın bal yesin cidden çok doğru yorum..yılların meizu kullanıcısı olarak öyle bir esip gürlüyor sanıyorsun bişey olacak ama ortada telefon bile yok..



    Telefonun özelliğini konuşmuyorum telefonun kendisi nerde..Türkiye'de son sattığı amiral gemisi 16th..hâlâ da pişirip pişirip bu telefonu satıyor..16 s, 16s Pro 16t nerde..



    Bu 17 serisinin de Türkiye'de satılacağını sanmıyorum..okumuştum 17 serisi sadece çin içinmiş haziranda 17 lite çıkacakmış onu global satacakmış..



    Flyme 8 bekliyoruz kaç zaman oldu hadi Android güncellemesi vermiyorsun ona alıştık flyme güncellemesi verirdin artık o da yok..
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    cangunner (Can G) 1 hf.
    Artık çıksa da 18 modelinin haberlerini görsek
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