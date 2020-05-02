Meizu 17 Pro'nun kamera ve hoparlör detayları resmileşti

Teknoloji üreticisi Meizu, önümüzdeki hafta tanıtacağı Meizu 17 akıllı telefon serisi ile ilgili bilgileri sunmakta cömert davranıyor diyebiliriz. Şirkte son olarak resmi Weibo hesabından Meizu 17 Pro ile ilgili önemli sayılabilecek teknik detayları paylaştı.

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8 Mayıs tarihinde tanıtılacak

Meizu'nun yayınladığı posterlere göre Meizu 17 Pro modeli 129 derece çekim açısı olan ultra geniş bir sensöre sahip olacak. Bu da şu anda piyasadaki en geniş ultra geniş açılı kameralardan biri olacağını gösteriyor. Buna ek olarak lensin 32MP çözünürlük sunacağı ve 4x1 piksel birleştirme teknolojisine sahip olacağı belirtilmiş.

İkinci poster ise Meizu 17'nin ve muhtemelen Pro modelinin üçüncü nesil çift ultra lineer stereo hoparlörlere sahip olacağına dikkat çekiyor. Bu da cihazın hoparlörlerinin, minimum bozulma ile çok güçlü ses vereceği anlamına geliyor diyebiliriz. Meizu 17 serisinin 8 Mayıs tarihinde tanıtılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtelim. Cihazların diğer detaylarının ise lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/meizu_teases_the_17_pro_with_129degree_ultrawide_cam_and_nextgen_speakers-news-42983.php

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