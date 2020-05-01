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    Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı

    Teknoloji devi Google'ın yaklaşan akıllı telefon modeli Pixel 4a'nın 22 Mayıs'ta tanıtılması beklenirken, cihazla çekilmiş fotoğraf örnekleri de internete sızmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı
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    Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Pixel 4a sızıntıları devam ediyor. Yeni sızıntıda YouTuber Julio Lusson, bu cihazla çektiğini iddia ettiği fotoğrafları yayınladı.

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    Redmi Note 7 ile karşılaştırıldı

    Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere, Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 4a'nın 22 Mayıs tarihinde yapılacak olan bir tanıtım etkinliğiyle gün yüzüne çıkması bekleniyor. Cihazın tasarımının nasıl olacağına dair birkaç sızıntı mevcuttu ancak şimdi ise 12MP'lik kamerasının nasıl bir kalite sunduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı.


    Pixel 4a'nın 12MP çözünürlük sunan kamerasını, Redmi Note 7'nin 48MP'lik kamerası ile karşılaştıran Julio Lusson'un çektiği fotoğraflar, Redmi'deki sensör çözünürlüğünün dört kat daha büyük olmasına rağmen Pixel 4a'nın kamera açısından daha üstün olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Renklerde sıcak bir ton ve daha iyi odaklama sunan Pixel 4a, kamera bakımından kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Ancak yine de şimdilik bunun bir iddia olduğunu göz önüne alarak değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.



    https://www.androidcentral.com/pixel-4a-camera-samples-have-surfaced-and-they-look-really-good Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Pixel serisi ülkemize neden gelmiyor? Android olarak kullanılabilcek en güzel telefonlardan biri.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Kalitesiz yuksek megapikseller yerine kaliteli 12 megapiksel arasinda neyi tercih edersiniz ? Bence 12 megapikselliyi ...

    108 ile 12 megapikselli cihazlarda da durum ayni hatta vahim 108 MP li cihazlarda ...


    Mobildeki 48 veya 108 veya otesi MP li cihazlari su katilmis 48 108 likler olarak goruyorum. Gorunurde 108 filan ama aslinda sek hali 12 hatta daha da dusuk bile olabiliyor misali ...
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    | OMG! | 2 hf. smart1978
    Kesinlikle katılıyorum. İnsanların ve markaların hala MP ile kıyas yapması gerçekten fazla ilkel. Pixel gibi cihazlar fotoğraf konusunda gerçekten kaliteli. Keşke ülkemizde satılsa, kullandığım nexus ve ilk nesil pixellerin tadı hala damağımda. İnsan başka Android cihaz kullanamıyor bu kaliteye alışınca.
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    M3BKT 2 hf. yeni yorumcu
    Mükemmel!
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 2 hf.
    "Dört kat daha büyük" sensöre sahip değil dört kat büyük çözünürlüğe sahip. Güzel yerden yakalamışlar çünkü xiaominin en zayıf noktası kendi kamera yazılımı. Gcam zaten tartışmasız piyasanın en gelişmiş kamera uygulaması. Cihazın sensörü başarılı görünüyor ama iki cihazı da aynı yazılımsal desteklerle deneyip görmek gerek. Zira xiaominin kendi kamera uygulaması ve kamera libleri çok yetersiz.
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