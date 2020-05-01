Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı

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Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Pixel 4a sızıntıları devam ediyor. Yeni sızıntıda YouTuber Julio Lusson, bu cihazla çektiğini iddia ettiği fotoğrafları yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon"

Redmi Note 7 ile karşılaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere, Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 4a'nın 22 Mayıs tarihinde yapılacak olan bir tanıtım etkinliğiyle gün yüzüne çıkması bekleniyor. Cihazın tasarımının nasıl olacağına dair birkaç sızıntı mevcuttu ancak şimdi ise 12MP'lik kamerasının nasıl bir kalite sunduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı.



https://www.androidcentral.com/pixel-4a-camera-samples-have-surfaced-and-they-look-really-good

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'nınçözünürlük sunan kamerasını,'nin'lik kamerası ile karşılaştıran Julio Lusson'un çektiği fotoğraflar, Redmi'deki sensör çözünürlüğününolmasına rağmen Pixel 4a'nın kamera açısındanolduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Renklerdebir ton vesunan Pixel 4a, kamera bakımından kullanıcılarıgibi görünüyor. Ancak yine de şimdilik bunun bir iddia olduğunu göz önüne alarakyapmak daha doğru olacaktır.