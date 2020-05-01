Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Pixel 4a sızıntıları devam ediyor. Yeni sızıntıda YouTuber Julio Lusson, bu cihazla çektiğini iddia ettiği fotoğrafları yayınladı.
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Redmi Note 7 ile karşılaştırıldı
Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere, Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 4a'nın 22 Mayıs tarihinde yapılacak olan bir tanıtım etkinliğiyle gün yüzüne çıkması bekleniyor. Cihazın tasarımının nasıl olacağına dair birkaç sızıntı mevcuttu ancak şimdi ise 12MP'lik kamerasının nasıl bir kalite sunduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
Pixel 4a'nın 12MP çözünürlük sunan kamerasını, Redmi Note 7'nin 48MP'lik kamerası ile karşılaştıran Julio Lusson'un çektiği fotoğraflar, Redmi'deki sensör çözünürlüğünün dört kat daha büyük olmasına rağmen Pixel 4a'nın kamera açısından daha üstün olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Renklerde sıcak bir ton ve daha iyi odaklama sunan Pixel 4a, kamera bakımından kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Ancak yine de şimdilik bunun bir iddia olduğunu göz önüne alarak değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.
https://www.androidcentral.com/pixel-4a-camera-samples-have-surfaced-and-they-look-really-good Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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