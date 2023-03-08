Tam Boyutta Gör Meizu CFO'su Çinli Weibo platformunda yakında tanıtılması planlanan Meizu 20'nin ilk resmi görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel akıllı telefonu altın renk seçeneği ile gözler önüne seriyor. Ancak sadece arka panelini görebiliyoruz.

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Basın görseli temel Meizu 20'nin Pro modeli gibi (aşağıdaki resim) dört yerine üç arka kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında genel tasarım anlamında ise büyük kardeşine benzediğini söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S23 ile Xiaomi 13'ün karışımı gibi duruyor.

Meizu 20 hakkında bilinenler

Meizu 20 ile ilgili bazı detaylar daha önce internete sızmıştı. Cihazın 120 Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük ve 1.800 nit maksimum parlaklığına sahip Samsung E6 AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefondaki yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama birimi eşlik edecek. Tüm bunlara ek olarak 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh pil de konuşuluyor. Meizu 20 serisi bir aksilik olmazsa 14 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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Meizu 20'den ilk resmi görüntü geldi: Altın renkli amiral gemisi