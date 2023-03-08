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    Anlık Bildirim

    Meizu 20'den ilk resmi görüntü geldi: Altın renkli amiral gemisi

    Meizu 20 serisinin tanıtımına sayılı günler kala amiral gemisi akıllı telefonlarla ilgili detaylar da netleşiyor. Üst düzey bir şirket yöneticisi temel modelin ilk resmi görüntüsünü paylaştı.
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    Meizu 20'den ilk resmi görüntü geldi: Altın renkli amiral gemisi Tam Boyutta Gör
    Meizu CFO'su Çinli Weibo platformunda yakında tanıtılması planlanan Meizu 20'nin ilk resmi görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel akıllı telefonu altın renk seçeneği ile gözler önüne seriyor. Ancak sadece arka panelini görebiliyoruz.

    Basın görseli temel Meizu 20'nin Pro modeli gibi (aşağıdaki resim) dört yerine üç arka kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında genel tasarım anlamında ise büyük kardeşine benzediğini söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S23 ile Xiaomi 13'ün karışımı gibi duruyor.

    Meizu 20 hakkında bilinenler

    Meizu 20 ile ilgili bazı detaylar daha önce internete sızmıştı. Cihazın 120 Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük ve 1.800 nit maksimum parlaklığına sahip Samsung E6 AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak.

    Meizu 20'den ilk resmi görüntü geldi: Altın renkli amiral gemisi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefondaki yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama birimi eşlik edecek. Tüm bunlara ek olarak 80W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh pil de konuşuluyor. Meizu 20 serisi bir aksilik olmazsa 14 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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