Meizu 20'den ilk resmi görüntü geldi: Altın renkli amiral gemisi

Basın görseli temel Meizu 20'nin Pro modeli gibi (aşağıdaki resim) dört yerine üç arka kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında genel tasarım anlamında ise büyük kardeşine benzediğini söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S23 ile Xiaomi 13'ün karışımı gibi duruyor.
Meizu 20 hakkında bilinenler
Meizu 20 ile ilgili bazı detaylar daha önce internete sızmıştı. Cihazın 120 Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük ve 1.800 nit maksimum parlaklığına sahip Samsung E6 AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez