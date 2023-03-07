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    Anlık Bildirim

    OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni bir Ace serisi akıllı telefon duyurdu. OnePlus Ace 2V olarak adlandırılan akıllı telefonun global pazarda OnePlus Nord 3 olarak satışa sunulması bekleniyor.
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    OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    OnePlus markası beklenildiği üzere Çin'de Ace 2V akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin ana vatanında resmiyet kazanan cihaz global pazarda muhtemelen OnePlus Nord 3 adı altında piyasaya sürülecek. Lansman için Temmuz ayı işaret ediliyor.

    OnePlus Ace 2V standart Ace 2'nin bir versiyonu olarak görülse de pek öyle bir havası yok. Çünkü yeni model farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca ilk Ace V serisi akıllı telefon olma gibi bir özelliği var. Serinin devam edip etmeyeceği ise belli değil.

    OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    HyperBoost 2.0 teknolojisi sunuyor

    OnePlus, Ace 2V'nin AnTuTu kıyaslamasında yaklaşık 1.05 milyon puan aldığını iddia ediyor. Akıllı telefonda oyuncuların memnuniyetle karşılayacağı HyperBoost 2.0 kare hızı sabitleme teknolojisine yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

    Cihazda 1.450 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve 2772 x 1240 piksel çözünürlük sunan 6.74 inç AMOLED ekran mevcut. Gücünü MediaTek Dimensity 9000 platformundan alan akıllı telefon 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içeriyor. Çin'de satışlar 13 Mart'ta başlayacak.

    OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    OnePlus Ace 2V Özellikleri:

    • Ekran: 6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • Bellek: 12/16 GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256/512 GB UFS 3.1
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 13, ColorOS 13
    • Bağlantı: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC
    • Boyutlar: 162.6 x 75.1 x 8.15 mm
    • Ağırlık: 191.5 gram
    • Renkler: Siyah, Yeşil 
    • Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

    OnePlus Ace 2V Fiyatı:

    • 12 + 256 GB - 330 dolar
    • 16 + 256 GB - 360 dolar
    • 16 + 512 GB - 400 dolar
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 9 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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