OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus markası beklenildiği üzere Çin'de Ace 2V akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin ana vatanında resmiyet kazanan cihaz global pazarda muhtemelen OnePlus Nord 3 adı altında piyasaya sürülecek. Lansman için Temmuz ayı işaret ediliyor.

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OnePlus Ace 2V standart Ace 2'nin bir versiyonu olarak görülse de pek öyle bir havası yok. Çünkü yeni model farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca ilk Ace V serisi akıllı telefon olma gibi bir özelliği var. Serinin devam edip etmeyeceği ise belli değil.

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HyperBoost 2.0 teknolojisi sunuyor

OnePlus, Ace 2V'nin AnTuTu kıyaslamasında yaklaşık 1.05 milyon puan aldığını iddia ediyor. Akıllı telefonda oyuncuların memnuniyetle karşılayacağı HyperBoost 2.0 kare hızı sabitleme teknolojisine yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Cihazda 1.450 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve 2772 x 1240 piksel çözünürlük sunan 6.74 inç AMOLED ekran mevcut. Gücünü MediaTek Dimensity 9000 platformundan alan akıllı telefon 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içeriyor. Çin'de satışlar 13 Mart'ta başlayacak.

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OnePlus Ace 2V Özellikleri:

Ekran: 6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+

6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 Bellek: 12/16 GB LPDDR5X RAM

12/16 GB LPDDR5X RAM Depolama: 256/512 GB UFS 3.1

256/512 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro)

64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj

5.000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13, ColorOS 13

Android 13, ColorOS 13 Bağlantı: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC

USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC Boyutlar: 162.6 x 75.1 x 8.15 mm

162.6 x 75.1 x 8.15 mm Ağırlık: 191.5 gram

191.5 gram Renkler: Siyah, Yeşil

Siyah, Yeşil Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

OnePlus Ace 2V Fiyatı:

12 + 256 GB - 330 dolar

16 + 256 GB - 360 dolar

16 + 512 GB - 400 dolar

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OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı