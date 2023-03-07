OnePlus Ace 2V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Ace 2V standart Ace 2'nin bir versiyonu olarak görülse de pek öyle bir havası yok. Çünkü yeni model farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca ilk Ace V serisi akıllı telefon olma gibi bir özelliği var. Serinin devam edip etmeyeceği ise belli değil.
HyperBoost 2.0 teknolojisi sunuyor
OnePlus, Ace 2V'nin AnTuTu kıyaslamasında yaklaşık 1.05 milyon puan aldığını iddia ediyor. Akıllı telefonda oyuncuların memnuniyetle karşılayacağı HyperBoost 2.0 kare hızı sabitleme teknolojisine yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Cihazda 1.450 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve 2772 x 1240 piksel çözünürlük sunan 6.74 inç AMOLED ekran mevcut. Gücünü MediaTek Dimensity 9000 platformundan alan akıllı telefon 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içeriyor. Çin'de satışlar 13 Mart'ta başlayacak.
OnePlus Ace 2V Özellikleri:
- Ekran: 6.74 inç, 2772 × 1240, AMOLED, 120 Hz, HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Bellek: 12/16 GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256/512 GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 80W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, ColorOS 13
- Bağlantı: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetoth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC
- Boyutlar: 162.6 x 75.1 x 8.15 mm
- Ağırlık: 191.5 gram
- Renkler: Siyah, Yeşil
- Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
OnePlus Ace 2V Fiyatı:
- 12 + 256 GB - 330 dolar
- 16 + 256 GB - 360 dolar
- 16 + 512 GB - 400 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez