Meizu 20 ve Meizu 20 Pro, üst seviye özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından başlatılan Hubei Xingji Shidai Technology girişimi tarafından satın alınan Meizu, genel merkezini de Çin’in Wuhan kentine taşımıştı. Bu satın alımdan sonra Meizu, ilk akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Meizu 20 ve 20 Pro.

Meizu 20 serisi birkaç aydır haberlerde yer alıyor diyebiliriz ve çok kısa bir süre önce firma, yeni serinin 30 Mart’ta, Çin pazarında görücüye çıkacağını açıkladı. Resmi tanıtıma çok az bir süre kalmışken telefonların kilit özellikleri ise Geekbench’te görüntülendi.

Meizu 20 ve 20 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Her iki akıllı telefonun da mevcut en güçlü mobil işlemcilerden birisi olan son nesil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasına sahip olduğu görülüyor. Yonga setinin özel adı listelerde açıkça belirtilmese de, CPU ve GPU ile ilgili verilen bilgiler, bunun Qualcomm'un mobil platformu olduğunu gösteriyor.

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Geekbench ayrıca her iki cihazın da 12 GB RAM ile donatıldığını ve Android 13 işletim sisteminde çalıştığını ortaya koyuyor. Meizu 20, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2019 ve 5749 puan alırken Meizu 20 Pro, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2038 ve 5719 puan aldı. Daha önceki bilgilere göre telefonlarda 1-120 Hz LTPO 2K+ Samsung E6 AMOLED ekranın olacağı belirtiliyordu. Buna ek olarak 80W şarj destekli 5000mAh pilin de cihazlarda yer alması bekleniyor.

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Meizu 20 ve Meizu 20 Pro özellikleri göründü