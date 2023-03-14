Meizu 20 ve Meizu 20 Pro, üst seviye özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Meizu 20 serisi birkaç aydır haberlerde yer alıyor diyebiliriz ve çok kısa bir süre önce firma, yeni serinin 30 Mart’ta, Çin pazarında görücüye çıkacağını açıkladı. Resmi tanıtıma çok az bir süre kalmışken telefonların kilit özellikleri ise Geekbench’te görüntülendi.
Meizu 20 ve 20 Pro özellikleri
Geekbench ayrıca her iki cihazın da 12 GB RAM ile donatıldığını ve Android 13 işletim sisteminde çalıştığını ortaya koyuyor. Meizu 20, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2019 ve 5749 puan alırken Meizu 20 Pro, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2038 ve 5719 puan aldı. Daha önceki bilgilere göre telefonlarda 1-120 Hz LTPO 2K+ Samsung E6 AMOLED ekranın olacağı belirtiliyordu. Buna ek olarak 80W şarj destekli 5000mAh pilin de cihazlarda yer alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez