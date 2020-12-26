Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro

Meizu, yeni alt markasını resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Markaya Life ve Pro kelimelerinden oluşan "Lipro" adı verildi. Çinli şirket Lipro markası altında yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış akıllı ev aletleri piyasaya sürecek.

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Basın mensuplarına gönderilen davetiyeler, lansman etkinliğinin 5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini gösteriyor. Bu hamle ile Meizu akıllı ev sektörüne girmiş olacak. Firma yeni markası altında IoT (Nesnelerin İnterneti) odaklı cihazlar çıkaracak.

Lipro markası altında ürünler tescil edilmişti

Ne yazık ki şu an için ürünlerle ilgili detaylar belli değil. Ancak Meizu'nun daha önce Lipro markalı elektrikli kapı açıcıları/kapatıcıları, parmak izi tarayıcılı kapı kilitleri ve ev otomasyonuyla ilgili diğer ürünleri tescil ettirdiğini duymuştuk.

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