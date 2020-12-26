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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro

    Çinli teknoloji devi Meizu çok yakında yeni alt markasını tanıtacak. Şirketin "Lipro" isimli marka altında yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış akıllı ev aletleri piyasaya sürmesi bekleniyor.
    5 sa.
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    Diğer Ev Elektroniği
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro

    Meizu, yeni alt markasını resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Markaya Life ve Pro kelimelerinden oluşan "Lipro" adı verildi. Çinli şirket Lipro markası altında yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış akıllı ev aletleri piyasaya sürecek.

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    Basın mensuplarına gönderilen davetiyeler, lansman etkinliğinin 5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini gösteriyor. Bu hamle ile Meizu akıllı ev sektörüne girmiş olacak. Firma yeni markası altında IoT (Nesnelerin İnterneti) odaklı cihazlar çıkaracak.

    Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro

    Lipro markası altında ürünler tescil edilmişti

    Ne yazık ki şu an için ürünlerle ilgili detaylar belli değil. Ancak Meizu'nun daha önce Lipro markalı elektrikli kapı açıcıları/kapatıcıları, parmak izi tarayıcılı kapı kilitleri ve ev otomasyonuyla ilgili diğer ürünleri tescil ettirdiğini duymuştuk.



    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2020/12/25/meizu-invitation-letter-entry-smart-home-lipro/ https://finance.sina.com.cn/tech/2020-12-25/doc-iiznctke8396989.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Meizu alt marka falan değil arkadaşlar
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Meizu alt marka falan değil arkadaşlar
    Yanıtla +4
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    Chromer 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten meizu alt marka değil mi :D
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Alt markanın alt markasını çıkarmışlar. Yakında Realme ninde alt markası çıkarsa şaşırmam
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