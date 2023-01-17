Tam Boyutta Gör Bağımsız Çinli geliştirici Game Science tarafından paylaşılan son derece eğlenceli Çin Yeni Yılı videosunda oyunun çıkış tarihi verildi. Unreal Engine 5 oyun motoru üzerinde inşa edilen Black Myth: Wukong’un resmi çıkış tarihi 2024 yaz ayları olarak açıklandı.

Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de çarpıcı grafikler ve yoğun dövüş dinamikleri ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan oyun için Pre-Alpha oynanış videosu oyun severleri heyecanlandırmaya yetmiş ancak bağımsız bir stüdyodan böyle büyük bir işin geliyor oluşu da soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında farklı farklı videoların paylaşılmasıyla soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı.

Black Myth: Wukong, 2024'te çıkacak

Black Myth: Wukong ayrıca çıkışında Ray Tracing ve DLSS 3’ü destekleyecek. Öte yandan oyunda Maymun Kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol edeceğiz. Bu karakter oyunda Kader olarak da anılacak. Souls-like oynanış türündeki oyunda çevreyi keşfetmek için uçan bir böceğe de dönüşebildiğimizi görmüştük. Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Zaten hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları göstermişti.

Ek olarak Black Myth: Wukong, PC ve yeni nesil konsollara çıkışını yapacak. Yukarıda da dediğimiz gibi Black Myth: Wukong, 2024 yaz aylarında çıkışını yapacak. Sonuç olarak oyunu bu yıl içerisinde bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek. Oyunun 8 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Merakla beklenen Black Myth: Wukong’un çıkış tarihi açıklandı