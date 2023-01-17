Merakla beklenen Black Myth: Wukong’un çıkış tarihi açıklandı

Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de çarpıcı grafikler ve yoğun dövüş dinamikleri ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan oyun için Pre-Alpha oynanış videosu oyun severleri heyecanlandırmaya yetmiş ancak bağımsız bir stüdyodan böyle büyük bir işin geliyor oluşu da soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında farklı farklı videoların paylaşılmasıyla soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı.
Black Myth: Wukong, 2024'te çıkacak
Black Myth: Wukong ayrıca çıkışında Ray Tracing ve DLSS 3’ü destekleyecek. Öte yandan oyunda Maymun Kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol edeceğiz. Bu karakter oyunda Kader olarak da anılacak. Souls-like oynanış türündeki oyunda çevreyi keşfetmek için uçan bir böceğe de dönüşebildiğimizi görmüştük. Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Zaten hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları göstermişti.
Ek olarak Black Myth: Wukong, PC ve yeni nesil konsollara çıkışını yapacak. Yukarıda da dediğimiz gibi Black Myth: Wukong, 2024 yaz aylarında çıkışını yapacak. Sonuç olarak oyunu bu yıl içerisinde bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek. Oyunun 8 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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