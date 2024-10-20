Black Myth: Wukong’un Xbox versiyonu gözüktü

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Playstation 5 ve PC oyuncularıyla buluşan açık dünya temelli aksiyon oyunu Black Myth: Wukong, kısa sürede satış rekorları kırarak bütün oyun dünyasının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu zamana kadar Xbox sürümü olmayan yapım, yakında bu platform için de yayınlanabilir.

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Black Myth: Wukong, ESRB platformunda görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda, Black Myth’in neden Xbox sürümüne sahip olmadığı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Stüdyo, teknik problemler nedeniyle bu sürümün geciktiğini belirtse de konu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınmıştı. Xbox oyuncuları, projenin iptal edilmesinden korkmaya başlamıştı ancak yeni bir sızıntı, oyuncuların yüreğine su serpebilir.

Kuzey Amerika’da video oyunlarını derecelendirme görevine sahip olan ESRB’nin sitesinde, Black Myth: Wukong’un Xbox sürümü görüntülendi. Bu derecelendirme, yapımın Xbox versiyonunun çok yakında satışa sunulacağına işaret ediyor. Game Science veya Microsoft henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru gerçekleştirilebilir.



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Black Myth Wukong Xbox oyuncuları ile buluşabilir