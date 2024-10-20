Black Myth: Wukong’un Xbox versiyonu gözüktü

Black Myth: Wukong, ESRB platformunda görüntülendi
Geçtiğimiz haftalarda, Black Myth’in neden Xbox sürümüne sahip olmadığı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Stüdyo, teknik problemler nedeniyle bu sürümün geciktiğini belirtse de konu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınmıştı. Xbox oyuncuları, projenin iptal edilmesinden korkmaya başlamıştı ancak yeni bir sızıntı, oyuncuların yüreğine su serpebilir.
Kuzey Amerika’da video oyunlarını derecelendirme görevine sahip olan ESRB’nin sitesinde, Black Myth: Wukong’un Xbox sürümü görüntülendi. Bu derecelendirme, yapımın Xbox versiyonunun çok yakında satışa sunulacağına işaret ediyor. Game Science veya Microsoft henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru gerçekleştirilebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)