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    Anlık Bildirim

    Black Myth: Wukong satışları 20 milyona ulaştı, DLC yolda

    Black Myth: Wukong oyunu rekorlar kırmaya devam ederken ilk DLC paketi de hazırlıklara başladı. 18 milyon kopyayı geçen oyunun burada duracağını kimse düşünmüyor.
    Black Myth: Wukong vites arttırdı Tam Boyutta Gör
    Çin’in global pazara ulaşan ilk AAA oyunu olarak gösterilen ve çıkış yaptığı günden bu yana rekorlar kıran Black Myth: Wukong oyunu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sadece PC ve PlayStation 5 platformlarında elde edilen başarı dikkat çekici.

    Black Myth: Wukong hızına yetişilemiyor

    Yapılan açıklamalara göre oyun piyasaya çıktıktan 2 hafta sonra 18 milyon kopya satmayı başardı ve tarihin en hızlı satan oyunlarından birisi oldu. Bu hafta sonunda oyunun 20 milyonu aşması bekleniyor.

    Büyük bir risk alarak sermayesinin önemli bir kısmını geliştirici firmaya yatıran büyük hissedar Daniel Wu ise ilk DLC paketinin fazla bekletmeyeceğini açıkladı. DLC etkisi ve muhtemel bir Xbox Series X/S çıkışıyla satışların 30 milyonu geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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