Black Myth: Wukong satışları 20 milyona ulaştı, DLC yolda

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Tam Boyutta Gör Çin’in global pazara ulaşan ilk AAA oyunu olarak gösterilen ve çıkış yaptığı günden bu yana rekorlar kıran Black Myth: Wukong oyunu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sadece PC ve PlayStation 5 platformlarında elde edilen başarı dikkat çekici.

Black Myth: Wukong hızına yetişilemiyor

Yapılan açıklamalara göre oyun piyasaya çıktıktan 2 hafta sonra 18 milyon kopya satmayı başardı ve tarihin en hızlı satan oyunlarından birisi oldu. Bu hafta sonunda oyunun 20 milyonu aşması bekleniyor.

Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelendi 1 hf. önce eklendi

Büyük bir risk alarak sermayesinin önemli bir kısmını geliştirici firmaya yatıran büyük hissedar Daniel Wu ise ilk DLC paketinin fazla bekletmeyeceğini açıkladı. DLC etkisi ve muhtemel bir Xbox Series X/S çıkışıyla satışların 30 milyonu geçmesi bekleniyor.

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Black Myth: Wukong vites arttırdı