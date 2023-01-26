Arkane’in merakla beklenen yapımı Redfall için çıkış tarihi paylaşıldı

Redfall 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC için çıkış yapacak
Arkane Studios’un yeni oyunu olan Redfall, 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, diğer Xbox Studios oyunları gibi ilk günden Game Pass’e eklenecek. Açık dünya teması ve çevrimiçi seçenekleri ile ilginç bir Arkane projesi olacak olan Redfall, Dishonored ve Prey oyunlarından alıştığımız aksiyon ve gizlilik seçeneklerine de yer verecek. Xbox, oyunun çıkış tarihi ile beraber oynanış detayları içeren yeni bir video da yayınladı.
Co-op seçeneği ile Left 4 Dead ve Back 4 Blood’a benzer de bir oynanış sunması beklenen Redfall, kendi karakteri ve oynanış stilini seçmenize de izin verecek. Bakalım vampir dolu ilginç bir evrende geçecek olan Redfall, diğer Arkane yapımları gibi başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?