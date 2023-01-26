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    Arkane’in merakla beklenen yapımı Redfall için çıkış tarihi paylaşıldı

    Dishonored ve Deathloop gibi yapımlar ile bilinen Arkane’in yeni yapımı Redfall çok yakında çıkış yapacak. Vampir avcısı olacağımız oyunun çıkış tarihi nihayet kesinleşti.
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    Merakla beklenen Redfall'un çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Dishonored, Prey ve Deathloop yapımları ile muhteşem projelere imza atan Arkane Studios, çok yakında yeni oyununu Xbox ve PC oyuncuları ile buluşturacak. Aslında 2022 yazında çıkması planlanan oyunun yeni çıkış tarihi resmen açıklandı.

    Redfall 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC için çıkış yapacak

    Arkane Studios’un yeni oyunu olan Redfall, 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, diğer Xbox Studios oyunları gibi ilk günden Game Pass’e eklenecek. Açık dünya teması ve çevrimiçi seçenekleri ile ilginç bir Arkane projesi olacak olan Redfall, Dishonored ve Prey oyunlarından alıştığımız aksiyon ve gizlilik seçeneklerine de yer verecek. Xbox, oyunun çıkış tarihi ile beraber oynanış detayları içeren yeni bir video da yayınladı.

    Co-op seçeneği ile Left 4 Dead ve Back 4 Blood’a benzer de bir oynanış sunması beklenen Redfall, kendi karakteri ve oynanış stilini seçmenize de izin verecek. Bakalım vampir dolu ilginç bir evrende geçecek olan Redfall, diğer Arkane yapımları gibi başarılı olabilecek mi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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