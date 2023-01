Arkane’in merakla beklenen yapımı Redfall için çıkış tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Dishonored, Prey ve Deathloop yapımları ile muhteşem projelere imza atan Arkane Studios, çok yakında yeni oyununu Xbox ve PC oyuncuları ile buluşturacak. Aslında 2022 yazında çıkması planlanan oyunun yeni çıkış tarihi resmen açıklandı.

Redfall 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC için çıkış yapacak

Arkane Studios’un yeni oyunu olan Redfall, 2 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, diğer Xbox Studios oyunları gibi ilk günden Game Pass’e eklenecek. Açık dünya teması ve çevrimiçi seçenekleri ile ilginç bir Arkane projesi olacak olan Redfall, Dishonored ve Prey oyunlarından alıştığımız aksiyon ve gizlilik seçeneklerine de yer verecek. Xbox, oyunun çıkış tarihi ile beraber oynanış detayları içeren yeni bir video da yayınladı.

Co-op seçeneği ile Left 4 Dead ve Back 4 Blood’a benzer de bir oynanış sunması beklenen Redfall, kendi karakteri ve oynanış stilini seçmenize de izin verecek. Bakalım vampir dolu ilginç bir evrende geçecek olan Redfall, diğer Arkane yapımları gibi başarılı olabilecek mi.

