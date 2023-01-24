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    The Last of Us dizisine büyük ilgi: Oyun satışları fırladı

    Naughty Dog'un popüler video oyunu The Last of Us, dizi uyarlaması ile nihayet izleyicilerle buluştu. Sevilen yapım, İngiltere'de gerçekleştirilen kutulu oyun satışlarında büyük bir sıçrama yarattı. 
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    The Last of Us dizisine büyük ilgi: Oyun satışları fırladı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık üç yıllık gecikmenin ardından 15 Ocak’ta izleyiciler ile buluşan The Last Of Us, küreselde HBO Max, ülkemizde ise Blu TV’de yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciler ve eleştirmenlerden övgüler almayı başardı. Naughty Dog'un popüler video oyunu serisinden uyarlanan dizi, şimdi de oyun satışlarında büyük bir patlamaya neden oldu.

    The Last Of Us'ın başarısı oyun satışlarına yansıdı

    Gamesindustry tarafından paylaşılan bilgilere göre The Last of Us uyarlaması, İngiltere'de The Last of Us: Part I ve The Last of Us Remastered kutulu oyun satışlarında yüzde 238 ve 322'lik artışı beraberinde getirdi. Bununla birlikte İngiltere satış listelerinde oyunun PS5 sürümü 20.sıraya, PS4 için olan remastered sürümü ise 32.sıraya yükseldi.

    Her iki yapım listelerin en tepesine yerleşmemiş olsa da, dizinin oyun satışlarında büyük etki yarattığını söyleyebiliriz. Ayrıca sevilen yapım, şimdiden HBO’nun en başarılı yapımları arasında yer almaya başladı. Bilindiği üzere Sony, popüler Playstation yapımlarını izleyiciler ile buluşturmaya devam edecek. Bu bağlamda God Of War da Amazon Prime Video ile ekranlara taşınacak.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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