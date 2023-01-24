The Last of Us dizisine büyük ilgi: Oyun satışları fırladı

The Last Of Us'ın başarısı oyun satışlarına yansıdı
Gamesindustry tarafından paylaşılan bilgilere göre The Last of Us uyarlaması, İngiltere'de The Last of Us: Part I ve The Last of Us Remastered kutulu oyun satışlarında yüzde 238 ve 322'lik artışı beraberinde getirdi. Bununla birlikte İngiltere satış listelerinde oyunun PS5 sürümü 20.sıraya, PS4 için olan remastered sürümü ise 32.sıraya yükseldi.
Her iki yapım listelerin en tepesine yerleşmemiş olsa da, dizinin oyun satışlarında büyük etki yarattığını söyleyebiliriz. Ayrıca sevilen yapım, şimdiden HBO’nun en başarılı yapımları arasında yer almaya başladı. Bilindiği üzere Sony, popüler Playstation yapımlarını izleyiciler ile buluşturmaya devam edecek. Bu bağlamda God Of War da Amazon Prime Video ile ekranlara taşınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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