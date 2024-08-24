Merakla beklenen Redmi K80 serisinin batarya boyutları sızdırıldı

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Xiaomi'nin yaklaşan etkinliğinde Xiaomi 15 serisini tanıtması bekleniyor. Bu yeni akıllı telefon serisi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini barındıracak ve Ekim ayında resmi olarak duyurulacak. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi ise Kasım ayında yeni K80 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın Redmi K70 serisinde olduğu gibi, K80 serisinin de K80e, K80 ve K80 Pro modelleriyle başlaması muhtemel görünüyor.

Redmi K80 serisi hangi özelliklerle gelecek?

Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Redmi K80 serisinin yüksek silikonlu tek hücreli bataryalarla test edildiğini belirtti. Paylaşılan bilgilere göre, K80 serisi için test edilen bataryaların kapasiteleri 5,960mAh ve 6,060mAh arasında değişiyor. Tipik kapasitelerin ise 6,100mAh ve 6,200mAh civarında olduğu ifade ediliyor. Laboratuvar koşullarında, bu bataryaların maksimum kapasitesinin 6,500mAh'ye kadar ulaşabileceği de belirtiliyor.

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Bu gelişme, Redmi K80 serisinin 6,500mAh gibi büyük bir batarya kapasitesi sunarak fiyat aralığındaki diğer telefonlardan çok daha üstün bir batarya ömrü sağlayabileceğini gösteriyor. Karşılaştırma yapıldığında, önceki model olan Redmi K70 ve K70 Pro'nun 5,000mAh bataryaları vardı, K70 Ultra ise 5,500mAh batarya ile gelmişti.

Redmi K80 Pro modeliyle ilgili pek çok detay son dönemde ortaya çıkmış olsa da, standart K80 modeli hakkında bilgiler sınırlı kalıyor. Mevcut raporlara göre, K80 Pro modeli 2K çözünürlüğe sahip 120Hz OLED ekranla donatılacak ve ultrasonik bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak. Arka kamera dizilimi ise 50 megapiksel ana kamera, geniş açılı lens ve 50 megapiksel 3x telefoto kameradan oluşacak. K80 serisinin ayrıca 120W hızlı şarj desteği sunabileceği de düşünülüyor.

Buna ek olarak, Redmi K80 modelinin Snapdragon 8 Gen 3 çipsetini kullanabileceği ve 2025 yılında Poco F7 Pro adıyla yeniden markalanarak piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Diğer yandan, Redmi K80 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. Ancak bu cihazın Çin pazarına özel kalabileceğini de belirtelim.

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Merakla beklenen Redmi K80 serisinin batarya boyutları sızdırıldı