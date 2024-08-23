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Samsung, yaklaşan Galaxy S25 serisi için hazırlıklarını hızlandırıyor. Şirket, Galaxy S25 serisinin ilk One UI 7 testlerini Samsung OTA sunucusuna yükledi. Bu testler, yeni seri cihazların Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle piyasaya sürüleceğini doğruluyor. S25 serisinin Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor ve bu nedenle hazırlıkların şimdiden başlaması oldukça normal. Samsung, geçmişte yaşanan Galaxy Note 7 sorunlarından bu yana güvenlik önlemlerini artırarak, cihazlarının sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak için düzenli testler yapıyor.

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Samsung'un OTA sunucusunda görülen bu testler, Galaxy S25 serisinin üç modelden oluşacağını gösteriyor: Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra. Cihazların model numaraları da belirlenmiş durumda; S25 için SM-S931, S25+ için SM-S936 ve S25 Ultra için SM-S938. Bu modellerin OTA sunucusuna yüklenen dahili One UI 7 sürümleri sırasıyla S931USQU0AXH4, S936USQU0AXH4 ve S938USQU0AXH4 olarak kaydedildi. Bu gelişme, Samsung'un yeni amiral gemisi serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdığını ve bu cihazları en iyi şekilde piyasaya sürmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Galaxy S25 ve S25+ modellerinin Exynos 2500 işlemcisi ile geleceği belirtilirken, serinin en üst modeli olan S25 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy işlemcisi ile donatılacak. Exynos 2500'ün, önceki Exynos 2400 modeline göre ne gibi iyileştirmeler sunacağı merak konusu. Samsung’un yeni işlemciyle güç verimliliğini artırması ve Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 serisi OTA sunucusunda görüldü