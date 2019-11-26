Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı

Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Sonbahar İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Sonbahar İndirimleri toplam bir hafta sürecek ve 3 Aralık akşamı sona erecek.
Sonbahar İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
- Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
- Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
- Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
- Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL
- Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
- Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
- Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL
- Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
- XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
- Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
- Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
- Monster Hunter: World %50 indirimle 99,50 TL
- Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL
- Pathfinder: Kingmaker %60 indirimle 24,40 TL
- Assassin's Creed Odyssey %55 indirimle 139,05 TL
- Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
- Tekken 7 %70 indirimle 35,70 TL
- PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL
- Doom %70 indirimle 29,70 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
- Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
- Ori and the Blind Forest %75 indirimle 7,81 TL
- Elite Dangerous %75 indirimle 18,74 TL
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Ben eski oyunları alıyorum ucuzdan oynuyorum zaten sistemim belli :)
F1 19 biraz daha ucuz olsaydı keşke.
Hayret kimse yazmamış, çöp.