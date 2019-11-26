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    Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı

    Sonbahar indirimleri resmen başladı. GTA V, Gears V, Dark Souls III, Resident Evil 2, Witcher 3, Tekken 7 gibi binlerce oyun şu anda şu anda indirimde.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,7b
    3
    8
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Valve, oyunseverlerin merakla beklediği Sonbahar İndirimleri'ni bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği Sonbahar İndirimleri toplam bir hafta sürecek ve 3 Aralık akşamı sona erecek.

    Sonbahar İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

    • Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
    • Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
    • Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
    • Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL
    • Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
    • Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
    • Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL
    • Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
    • XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
    • Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
    • Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
    • Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
    • Monster Hunter: World %50 indirimle 99,50 TL
    • Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL
    • Pathfinder: Kingmaker %60 indirimle 24,40 TL
    • Assassin's Creed Odyssey %55 indirimle 139,05 TL
    • Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
    • Tekken 7 %70 indirimle 35,70 TL
    • PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL
    • Doom %70 indirimle 29,70 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
    • Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
    • Ori and the Blind Forest %75 indirimle 7,81 TL
    • Elite Dangerous %75 indirimle 18,74 TL


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    Sean john 5 sa. en beğenilen
    Hep aynı indirimler .
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    1 Avatar
    AirSupport 49 dk.
    Açıkcası fiyatların asıl olması gereken “rakamlara” gelmiş ama biz mecbur indirim adı altında alıyoruz. AAA oyunlar çok indirimle girmemiş zaten.



    Ben eski oyunları alıyorum ucuzdan oynuyorum zaten sistemim belli :)



    F1 19 biraz daha ucuz olsaydı keşke.
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    dr-erkam89 1 sa. yeni yorumcu
    Assassin dışında ilgini çeken yok maalesef:/
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    hernos2 4 sa.
    Gta 5 gibi hep kilişe olmuş oyunları indirime sokuyorsunuz artık yeter. Farklı oyunlarıda indirime sokun yeter bune ya. Gta 5, Witcher 3, Tekken 7 yeter kardeşim kusucaz artık ya.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    1ses1 3 sa. hernos2
    Şu an steam yetkilileri seni duyuyormu acaba bu hitapla.
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    Sean john 5 sa. en beğenilen
    Hep aynı indirimler .
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    N. Chomsky 5 sa.

    Hayret kimse yazmamış, çöp.
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    gowlet 5 sa.
    RE2 PS4’te daha uygun..
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    WmGMD 5 sa.
    Gears 5 dışında gözüme bir şey çarpmadı.
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