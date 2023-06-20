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    Merakla beklenen Xiaomi 13T ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 13T, imei veritabında görünmeye başladı. Peki Xiaomi 13 ailesinin yeni üyesi neler sunacak? İşte Xiaomi 13T bilinen özellikleri ve çıkış tarihi
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    Merakla beklenen Xiaomi 13T ufukta göründü! İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, yeni akıllı telefonları Xiaomi 13T ve 13T Pro için çalışmalara başladı. Bu bağlamda Xiaomi 12T'nin halefi olacak cihazlar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak ailenin temel modeli Xiaomi 13T, imei veritabanında görünmeye başladı. İşte Xiaomi 13T'nin çıkış tarihi ve tüm bildilerimiz.

    Xiaomi 13T imei veritabanında göründü

    Xiaomiui‘nin haberine göre imei veri tabanından elde edilen bilgiler, Xiaomi 13T serisinin önemli yükseltmelere sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte platformda ''2306EPN60G'' model numarasıyla listelenen Xiaomi 13T, selefinde kullanılan Dimensity 8100 Ultra'ya kıyasla Snapdragon 8+ Gen 1 veya 7+ Gen 2 yonga seti ile karşımıza çıkacak. 

    Dolayısıyla yaklaşmakta olan telefonun performans konusunda önemli kazanımlar sunacağını söyleyebiliriz. Niketim her iki işlemci de, performans listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Xiaomi 13T'nin nihai özellikleri ise henüz netleşmedi. Ancak fikir vermesi açısından Xiaomi 12T'nin, 108MP birincil kamera dahil olmak üzere üçlü sensör tasarımı, CrystalRes AMOLED ekran ve 120W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile satışa çıktığını hatırlatalım.

    Xiaomi 13T çıkış tarihi

    Ayrıca telefonun sahip olduğu model numarası, cihazın yalnızca küresel pazarda satışa çıkacağını doğruladı. Dolayısıyla Çin'de satışa sunulmayacak. Mevcut sızıntılar ise, Xiaomi 13T ve 13T Pro için önümüzdeki Eylül ayına işaret ediyor. Ancak bu tarihin pazardan pazara değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

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