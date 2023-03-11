Audi’nin elektrikli dağ bisikleti yüksek fiyattan satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Elektrikli bisiklet pazarına artık lüks markalar da dahil oldu ve aynı otomobil sektöründe olduğu gibi abartı fiyatlara sahip agresif tasarımlı lüks elektrikli bisikletler görmek mümkün hale geldi.

Audi E-Tron özellikleri ve fiyatı

Audi E-Tron olarak tanıtılan yeni dağ bisikleti, firmanın Dakar rallisinde yer alan RS Q E-Tron E2 elektrikli otomobilin tasarımını ilham alıyor. İtalyan Fantic markasının XMF 1.7 şasesi üzerine inşa edilen bisiklet 250W Brose motora sahip ve Fantic’in 720Wh bataryası ile yüksek tork üretebiliyor.

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Audi net bir bilgi vermese de bisikletin 140Km civarına kadar giden bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Yumuşak sürüşten turbo moda kadar 4 farklı elektrik asistan seçeneği mevcut.

Braking IN.CA.S disk frenleri, Öhlins 7.1 in süspansiyon, Sram zincir ve vites, Vittoria lastik, Sella sele gibi premium bisiklet bileşenleri kullanılan Audi E-Tron dağ bisikleti 10 bin 200 dolar gibi adına yakışır bir fiyat etiketi ile gelecek. Bisiklet sadece İngiltere’de sınırlı sayıda satılacak.

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Audi E-Tron elektrikli dağ bisikleti satışta