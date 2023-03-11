Audi’nin elektrikli dağ bisikleti yüksek fiyattan satışa çıktı

Audi E-Tron özellikleri ve fiyatı
Audi E-Tron olarak tanıtılan yeni dağ bisikleti, firmanın Dakar rallisinde yer alan RS Q E-Tron E2 elektrikli otomobilin tasarımını ilham alıyor. İtalyan Fantic markasının XMF 1.7 şasesi üzerine inşa edilen bisiklet 250W Brose motora sahip ve Fantic’in 720Wh bataryası ile yüksek tork üretebiliyor.
Audi net bir bilgi vermese de bisikletin 140Km civarına kadar giden bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Yumuşak sürüşten turbo moda kadar 4 farklı elektrik asistan seçeneği mevcut.
Braking IN.CA.S disk frenleri, Öhlins 7.1 in süspansiyon, Sram zincir ve vites, Vittoria lastik, Sella sele gibi premium bisiklet bileşenleri kullanılan Audi E-Tron dağ bisikleti 10 bin 200 dolar gibi adına yakışır bir fiyat etiketi ile gelecek. Bisiklet sadece İngiltere’de sınırlı sayıda satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez