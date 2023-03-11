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    Anlık Bildirim

    Audi’nin elektrikli dağ bisikleti yüksek fiyattan satışa çıktı

    Audi E-Tron elektrikli dağ bisikleti yüksek tork üreten motoru ve premium gövde parçaları ile lüks bir fiyattan satışa çıkıyor. Audi E-Tron elektrikli bisiklet özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Audi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisiklet pazarına artık lüks markalar da dahil oldu ve aynı otomobil sektöründe olduğu gibi abartı fiyatlara sahip agresif tasarımlı lüks elektrikli bisikletler görmek mümkün hale geldi.

    Audi E-Tron özellikleri ve fiyatı

    Audi E-Tron olarak tanıtılan yeni dağ bisikleti, firmanın Dakar rallisinde yer alan RS Q E-Tron E2 elektrikli otomobilin tasarımını ilham alıyor. İtalyan Fantic markasının XMF 1.7 şasesi üzerine inşa edilen bisiklet 250W Brose motora sahip ve Fantic’in 720Wh bataryası ile yüksek tork üretebiliyor.

    Audi net bir bilgi vermese de bisikletin 140Km civarına kadar giden bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Yumuşak sürüşten turbo moda kadar 4 farklı elektrik asistan seçeneği mevcut.

    Braking IN.CA.S disk frenleri, Öhlins 7.1 in süspansiyon, Sram zincir ve vites, Vittoria lastik, Sella sele gibi premium bisiklet bileşenleri kullanılan Audi E-Tron dağ bisikleti 10 bin 200 dolar gibi adına yakışır bir fiyat etiketi ile gelecek. Bisiklet sadece İngiltere’de sınırlı sayıda satılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 9 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 9 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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