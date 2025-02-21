Mercedes, üç yıl içinde 19 içten yanmalı ve 17 elektrikli model piyasaya sürecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes için son birkaç yıl zorlu geçti. Çin'deki satışları düşen Alman üretici, 2030'a kadar tamamen elektrikli otomobillere geçme hedefinden de vazgeçti. Mercedes, önümüzdeki üç yıl içinde üretim maliyetlerini düşüreceğini söylerken, aynı zamanda 40'a yakın yeni veya revize edilmiş modeli piyasaya süreceğini açıkladı.

Alman üretici, 2025'te gelirlerinde düşüş bekliyor ve geleneksel içten yanmalı modellere odaklanmanın düşüşü durdurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Şirket, 2027'nin sonuna kadar 19 içten yanmalı ve 17 elektrikli modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Elektrikli ve içten yanmalı modeller birbirine benzeyecek

Geleneksel modelleri ile elektrikli modellerini tasarım anlamında farklılaştıran Mercedes, önümüzdeki dönemde bu anlayışı terk ederek, yeni elektrikli araçlarını geleneksel modelleriyle benzer tasarım anlayışıyla piyasaya sürecek. Yumurta şeklindeki tasarımıyla eleştirilen elektrikli EQ modellerinin düşük seyreden satışları nedeniyle şirket böyle bir karar aldı.

Tam Boyutta Gör Mercedes'in bu yıl tanıtacağı yeni ürünler arasında, benzer fiyatlarla elektrikli ve içten yanmalı olarak satışa sunulacak, aynı platform üzerine inşa edilmiş bir CLA modeli yer alıyor. Yeni CLA model ailesi, SUV ve station wagon dahil olmak üzere birçok farklı gövde stiline sahip olacak. Tamamen elektrikli GLC ve C-Serisi de yolda. Mercedes ayrıca, BMW'nin i5'ine rakip olacak bir elektrikli E-Serisi üzerinde çalıştığını da doğruladı.

Volkswagen, Ocak ayında Çin’de sadece 9 adet ID.7 sattı 21 sa. önce eklendi

İçten yanmalı tarafta, şirket yakında makyajlı S-Serisini tanıtacak. Mercedes seride Euro 7 emisyon standartlarını karşılayan dört ila sekiz silindirli motorların yer alacağını söylüyor. Ayrıca amiral gemisi sedanları için güçlü V12 motorunu da koruyor.

2024'te kârlılık düştü

Mercedes'in otomobil bölümündeki net kârı 2024'te %39 düşerek 8,7 milyar euroya geriledi. 2025'in de zorlu geçeceğini belirten şirket, 2027'ye kadar maliyetleri %10 oranında düşürmeyi hedefliyor. Duyurulan kesintilere rağmen Mercedes, Alman fabrikalarını kapatmayacak ancak en az bir model hattının üretimini Almanya'dan, üretimin %70 daha ucuz olduğu Macaristan'a taşıyacak. Ayrıca, yaklaşan gümrük vergisi tehditlerine karşı kendini geleceğe hazırlamak için Amerika ve Çin’de, bu ülkeler için özel olarak model üretimine daha fazla odaklanacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, üç yıl içerisinde 36 model piyasaya sürecek