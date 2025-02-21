Mercedes, üç yıl içinde 19 içten yanmalı ve 17 elektrikli model piyasaya sürecek

Alman üretici, 2025'te gelirlerinde düşüş bekliyor ve geleneksel içten yanmalı modellere odaklanmanın düşüşü durdurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Şirket, 2027'nin sonuna kadar 19 içten yanmalı ve 17 elektrikli modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Elektrikli ve içten yanmalı modeller birbirine benzeyecek
Geleneksel modelleri ile elektrikli modellerini tasarım anlamında farklılaştıran Mercedes, önümüzdeki dönemde bu anlayışı terk ederek, yeni elektrikli araçlarını geleneksel modelleriyle benzer tasarım anlayışıyla piyasaya sürecek. Yumurta şeklindeki tasarımıyla eleştirilen elektrikli EQ modellerinin düşük seyreden satışları nedeniyle şirket böyle bir karar aldı.
İçten yanmalı tarafta, şirket yakında makyajlı S-Serisini tanıtacak. Mercedes seride Euro 7 emisyon standartlarını karşılayan dört ila sekiz silindirli motorların yer alacağını söylüyor. Ayrıca amiral gemisi sedanları için güçlü V12 motorunu da koruyor.
2024'te kârlılık düştü
Mercedes'in otomobil bölümündeki net kârı 2024'te %39 düşerek 8,7 milyar euroya geriledi. 2025'in de zorlu geçeceğini belirten şirket, 2027'ye kadar maliyetleri %10 oranında düşürmeyi hedefliyor. Duyurulan kesintilere rağmen Mercedes, Alman fabrikalarını kapatmayacak ancak en az bir model hattının üretimini Almanya'dan, üretimin %70 daha ucuz olduğu Macaristan'a taşıyacak. Ayrıca, yaklaşan gümrük vergisi tehditlerine karşı kendini geleceğe hazırlamak için Amerika ve Çin’de, bu ülkeler için özel olarak model üretimine daha fazla odaklanacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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