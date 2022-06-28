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Alman otomotiv devi Mercedes, daha lüks ve yüksek kâr marjına sahip modellere odaklanıp giriş seviyesindeki çeşitliliği azaltacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bu kapsama giren versiyonların sayısı yediden dörde düşürülecek.

Hangi modellerin fişinin çekileceği henüz resmi olarak açıklanmadı fakat gelen haberler A-Serisi ve B-Serisi'nin mevcut jenerasyondan sonrasını göremeyeceğini belirtiyor. Alman Handelsblatt gazetesinin şirket için kaynaklara dayandırdığı haberine göre A-Serisi hatchback/sedan ve B-Serisi MPV'nin üretimine 2025'te son verilecek. Aynı kaynağa göre CLA ve CLA Shooting Brake ürün gamında kalacak.

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SUV/Crossover çılgınlığı devam ettiği için GLA ve GLB modellerinin de yeni jenerasyonlarını görebileceğiz. Öte yandan, hayatta kalmayı başaran modellerin MMA platformuna geçiş yapacağı belirtiliyor. Kompakt segmentteki modellerin daha gelişmiş olmasına olanak sağlayacak olan bu platform %100 elektrikli araçlara öncelik veriyor ancak şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlara da olanak sağlıyor. Alman üretici, MMA platformunu kullanacak ilk üretim modelini 2024'te piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Şu an satışta olan dördüncü nesil A-Serisi 2018 yılında tanıtıldı ve MFA platformunu temel alıyor. Söz konusu model, BMW 1 Serisi ve Audi A3 Sportback modelleriyle rekabet içerisinde. Bu ikiliden de sadece A3'ün yeni jenerasyona geçiş yapacağı onaylandı. BMW'nin kompakt modeller üzerindeki kararı henüz belli değil.

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Mercedes A-Serisi'nin 2025'te üretime veda edeceği iddia ediliyor