Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes A-Serisi'nin 2025'te üretime veda edeceği iddia ediliyor

    Handelsblatt gazetesinin Mercedes içerisindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin kompakt modellerinden A-Serisi hatchback/sedan ve B-Serisi modelleri yeni nesil göremeyecek.
    Oy Ver

    Mercedes A-Serisi'nin 2025'te üretime veda edeceği iddia ediliyor
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Mercedes, daha lüks ve yüksek kâr marjına sahip modellere odaklanıp giriş seviyesindeki çeşitliliği azaltacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bu kapsama giren versiyonların sayısı yediden dörde düşürülecek.

    Hangi modellerin fişinin çekileceği henüz resmi olarak açıklanmadı fakat gelen haberler A-Serisi ve B-Serisi'nin mevcut jenerasyondan sonrasını göremeyeceğini belirtiyor. Alman Handelsblatt gazetesinin şirket için kaynaklara dayandırdığı haberine göre A-Serisi hatchback/sedan ve B-Serisi MPV'nin üretimine 2025'te son verilecek. Aynı kaynağa göre CLA ve CLA Shooting Brake ürün gamında kalacak.

    SUV/Crossover çılgınlığı devam ettiği için GLA ve GLB modellerinin de yeni jenerasyonlarını görebileceğiz. Öte yandan, hayatta kalmayı başaran modellerin MMA platformuna geçiş yapacağı belirtiliyor. Kompakt segmentteki modellerin daha gelişmiş olmasına olanak sağlayacak olan bu platform %100 elektrikli araçlara öncelik veriyor ancak şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlara da olanak sağlıyor. Alman üretici, MMA platformunu kullanacak ilk üretim modelini 2024'te piyasaya süreceğini açıklamıştı.

    Şu an satışta olan dördüncü nesil A-Serisi 2018 yılında tanıtıldı ve MFA platformunu temel alıyor. Söz konusu model, BMW 1 Serisi ve Audi A3 Sportback modelleriyle rekabet içerisinde. Bu ikiliden de sadece A3'ün yeni jenerasyona geçiş yapacağı onaylandı. BMW'nin kompakt modeller üzerindeki kararı henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.handelsblatt.com/unternehmen/luxusstrategie-mercedes-streicht-die-a-klasse-eine-zaesur-die-kritik-ausloest/28456068.html https://www.motor1.com/news/594750/mercedes-a-class-b-class-axe-2025/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız