Türkiye'de tanıtılacak yeni Citroen modelinin ismi belli oldu: İşte ilk ipuçları

Citroen'in global lansmanını Türkiye'de gerçekleştireceği yeni modelin adı ortaya çıktı. 29 Haziran'da yani yarın resmi olarak tanıtılacak modelin adı Citroen C4 X olacak. Söz konusu modelin e-C4 X adı verilen elektrikli versiyonu da bulunacak.

Citroen İngiltere, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni Citroen C4 X'in tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlayan kısa bir video da paylaştı. İlk bakışta yeni modelin ön tasarımının C4 ile aynı olduğunu görüyoruz. Ancak B sütunu sonrasında işler değişiyor zira görüntülerde net olarak anlaşılmasa da arka bölümün sedan benzeri bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan, yerden yükseklik ve siyah plastik eklentiler gibi crossover'lara göz kırpan detaylar da gözlerden kaçmıyor.

Yeni Citroen C4 X ile ilgili detaylar henüz belli değil ancak motor seçenekleri ülkemizde de satılan C4 ile aynı olacaktır. Bu noktada farklı güç çıkışlarına sahip 1.2 PureTech benzinli motorlar ve 1.5 BlueHDi dizel motor görmeyi bekleyebiliriz. %100 elektrikli Citroen e-C4 X'in de standart C4'teki sistemi kullanması halinde 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 350 kilometre sürüş menzili gibi özelliklere sahip olacağını söylemek mümkün.

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Citroen CEO'su Vincent Cobee, geçtiğimiz aylardaki Türkiye ziyareti sırasında yeni modelin ülkemizde tanıtılacağını duyurmuştu. Cobee, yaptığı açıklamada yeni C4 X'in Türkiye ve etrafındaki ülkelere uygun bir araç olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Türkiye'de tanıtılacak yeni Citroen'in ismi belli oldu: C4 X