Hidrojen yakıtlı prototip Toyota Hilux pick-up duyuruldu

Firma, neredeyse bir ay önce Tayland’da elektrikli Toyota Hilux modelini görücüye çıkarmıştı. Dev otomobil üreticisi bir süre önce hidrojen yakıtlı bir Hilux modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Hidrojen yakıtlı araçlar için gidilecek yol halen uzun ancak elektrikli pickup pazarında popüler olan Ford F150 Lightning, Rivian R1T ve hatta yaklaşmakta olan Tesla Cybertruck ön plana çıkıyor. CES 2023’te tanıtılan RAM Revolution ise bu segmentin son üyelerinden oldu.
Proje kapsamında ilk prototip araçların 2023 yılında üretilmesi planlanıyor. Başarılı testlerin ve performans verilerinden sonra küçük çaplı bir üretim planı da hedeflenmekte. Toyota yaptığı açıklamada "Bu proje, Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisinin kilit öneme sahip bir araç segmentinde ek bir uygulamasını araştırmak için heyecan verici bir fırsatı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.