Hidrojen yakıtlı prototip Toyota Hilux pick-up duyuruldu

Tam Boyutta Gör Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda neredeyse tüm otomobil üreticileri modellerini elektrikli, hibrit veya hidrojen versiyonlarına kaydırıyor. Bu bağlamda dünyanın en popüler pickup araçlarından olan Toyota Hilux için artık hidrojen zamanı geldi.

Toyota, hidrojen yakıtlı bir Hilux geliştiriyor

Firma, neredeyse bir ay önce Tayland’da elektrikli Toyota Hilux modelini görücüye çıkarmıştı. Dev otomobil üreticisi bir süre önce hidrojen yakıtlı bir Hilux modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Hidrojen yakıtlı araçlar için gidilecek yol halen uzun ancak elektrikli pickup pazarında popüler olan Ford F150 Lightning, Rivian R1T ve hatta yaklaşmakta olan Tesla Cybertruck ön plana çıkıyor. CES 2023’te tanıtılan RAM Revolution ise bu segmentin son üyelerinden oldu.

Tam Boyutta Gör Toyota’ya dönecek olursak firma halihazırda hidrojen yakıt hücreli bir prototip Hilux'un geliştirilmesine başlamış durumda. Toyota Motor Manufacturing (TMUK), proje için sıfır emisyonlu araç geliştirme amacıyla Birleşik Krallık hükümetinden Advanced Propulsion Center (APC) aracılığıyla fon alacak. Toyota’nın bu projesine İngiltere merkezli Ricardo, ETL, D2H ve Thatcham Research firmaları da destek verecek. TMUK projeye liderlik ederken, Toyota Motor Europe’un Ar-Ge ekibi de projeye teknik destekte bulunacak ve yeni nesil hidrojen aktarma organları üzerinde çalışacak. Projede, Hilux'u hidrojen tabanlı elektrikli bir araca dönüştürmek için Toyota'nın en son Mirai sedan modelinde öne çıkardığı ikinci nesil yakıt hücresi sistemi kullanacak.

Proje kapsamında ilk prototip araçların 2023 yılında üretilmesi planlanıyor. Başarılı testlerin ve performans verilerinden sonra küçük çaplı bir üretim planı da hedeflenmekte. Toyota yaptığı açıklamada "Bu proje, Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisinin kilit öneme sahip bir araç segmentinde ek bir uygulamasını araştırmak için heyecan verici bir fırsatı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

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Hidrojen yakıtlı Toyota Hilux pick-up duyuruldu