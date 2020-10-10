Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL

Mercedes-Benz, crossover sürüş yüksekliğine sahip büyük bir lüks sedan otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Handelsblatt internet sitesinin haberine göre yeni model, SUL (Sport Utility Limousine) adı verilen ayrı bir segmentte sunulacak.
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Söz konusu araç büyük olasılıkla 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini temel alacak. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtelim.
Crossover düşünenleri cezbedecek
Önceki jenerasyon Mercedes GLS üzerine inşa edilen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury'nin kaputunun altında toplam 750 beygir güç üretebilen dört elektrik motoru var.
Araç 80 kilovat-saat kapasiteli bataryaya sahip. Tek şarjla 500 km'den fazla yol kat edebiliyor. 5.260 mm uzunluğundaki konsept otomobilin genişliği 2.110 mm, yerden yüksekliği ise 1.764 mm.
Mercedes-Benz bu tür otomobiller için ayrı bir segment oluşturmayı düşünüyor. Alman marka sürüş yüksekliği neredeyse bir SUV kadar olan dört kapılı sedanları içerecek SUL segmentinin, crossover araç düşünen yeni müşterileri çekeceği inancında.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-hersteller-daimler-plant-neue-autoklasse-mix-aus-suv-und-limousine/26243968.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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