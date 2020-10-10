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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL

    Alman otomobil devi Mercedes, crossover sürüş yüksekliğine sahip lüks sedan modelleri içerecek yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor. SUL segmenti kapsamınde piyasaya sürülecek ilk araç yolda.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL
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    Mercedes-Benz, crossover sürüş yüksekliğine sahip büyük bir lüks sedan otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Handelsblatt internet sitesinin haberine göre yeni model, SUL (Sport Utility Limousine) adı verilen ayrı bir segmentte sunulacak.

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    Söz konusu araç büyük olasılıkla 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini temel alacak. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtelim.

    Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL
    Tam Boyutta Gör

    Crossover düşünenleri cezbedecek

    Önceki jenerasyon Mercedes GLS üzerine inşa edilen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury'nin kaputunun altında toplam 750 beygir güç üretebilen dört elektrik motoru var.

    Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL
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    Araç 80 kilovat-saat kapasiteli bataryaya sahip. Tek şarjla 500 km'den fazla yol kat edebiliyor. 5.260 mm uzunluğundaki konsept otomobilin genişliği 2.110 mm, yerden yüksekliği ise 1.764 mm.

    Mercedes-Benz bu tür otomobiller için ayrı bir segment oluşturmayı düşünüyor. Alman marka sürüş yüksekliği neredeyse bir SUV kadar olan dört kapılı sedanları içerecek SUL segmentinin, crossover araç düşünen yeni müşterileri çekeceği inancında.



    https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-hersteller-daimler-plant-neue-autoklasse-mix-aus-suv-und-limousine/26243968.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CMFT 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Pazarda satılan plastik artığı oyuncak arabalara benziyor.
    Yanıtla +34
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 1 hf.
    Otomobil piyasasında her noktada olacağız, her telden araç üreteceğiz diye çizgilerini kaybettiler.
    Yanıtla +18
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    Tam bir ucube.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    İki yüzlülük yapmayın arabayı beğenmeyenler olmuş ön tarafı aynı bizim togg'a benziyor o zaman beğeniyordunuz mercedes yapınca mı kötü




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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    yoo güzel olmuş bence biraz arkası biraz kısa kalmış sadece. bu yeni bir konsept ve bence tutar. sedan ve daha yüksek daha heybetli tam zengin işi.
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    erkanrap (erkan arslan) 1 hf.
    Üstüne de biraz leblebi. Tamamdır bu is
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu araç segmenti tutmaz, tabi millete bayilerde indirim ve ödeme kolaylığı bahanesine zorla yutturmaya çalışmazlarsa
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tam da yıllardır beklediğim şey
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    BMW X6 ?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Ne yapacağını şaşırdı artık üreticiler.
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    faithlesszombie (Okan ) 1 hf.
    İnsanların ceplerindeki her kuruşta gözleri var.
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    irish 1 hf.
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    Yanıtla +4
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Bir zamanlar premium araba üretirlerdi. Gösteriş arabası olmuş bu.
    Yanıtla +1
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    mercedes-benz, sul ve
    7 etiket daha Sport Utility Limousine Otomobil SUV sedan crossover araç Bilim ve Teknoloji
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