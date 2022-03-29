Mercedes-Benz T-Serisi'nden yeni ipucu geldi: Tanıtım 26 Nisan'da

Tam Boyutta Gör

İlk kez 2020 yılında duyurulan yeni Mercedes-Benz T-Serisi sonunda ortaya çıkıyor. Alman otomotiv devi, yeni bir ipucu görseli paylaşarak T-Serisi'nin tanıtımı için 26 Nisan Salı gününü işaret etti.

Mercedes-Benz T-Serisi adı verilen yeni model, hafif ticari araç platformu üzerine inşa edilen, aileleri ve araç paylaşım platformlarını hedefleyen bir araç olarak karşımıza çıkacak. Yani Alman marka, Citan ile profesyonellere hitap ederken, T-Serisi ile geniş aileleri hedef alacak. Tıpkı Citan gibi T-Serisi de Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın iş birliğiyle geliştirilmiş bir model olacak.

İkinci el otomobilde KDV düzenlemesi: Fiyatlar artacak 5 sa. önce eklendi

Yeni modelin "sportif ve duygusal bir tasarıma, geniş ve değişken bir iç mekana, pratik sürgülü kapılara ve Mercedes'e özgü konfor, bağlantı ve güvenlik özelliklerine" sahip olacağı söyleniyor. Şu an için elimizde yeni T-Serisi'nin sadece ön bölümünü gösteren karanlik bir ipucu görseli var. Ön tasarım yeni Citan'ın üst donanım seviyeleriyle aynı gibi görünüyor.

Ancak Mercedes, yeni T-Serisi'ni "aktif yaşam tarzları için premium küçük van" ifadeleriyle tanımlıyor. Bu da iç mekanda konfor, güvenlik ve pratik kullanım anlamında daha lüks bir yaklaşım görebileceğimiz anlamına geliyor. Kaputun altında ise benzinli ve dizel motorların yanı sıra hibrit seçenekler de görmemiz mümkün.

Yeni Mercedes-Benz T-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu da bulunacak. Bu versiyonun ön gösterimi geçtiğimiz yıl Concept EQT ile yapılmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.