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    Mercedes-Benz T-Serisi'nden yeni ipucu geldi: Tanıtım 26 Nisan'da

    Geçtiğimiz yıl Concept EQT üzerinden tamamen elektrikli versiyonunun ön gösterimi yapılan yeni Mercedes-Benz T-Serisi, bu yıl satışa sunularak yenilenen Citan'a katılacak. 
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    Mercedes-Benz T-Serisi'nden yeni ipucu geldi: Tanıtım 26 Nisan'da
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    İlk kez 2020 yılında duyurulan yeni Mercedes-Benz T-Serisi sonunda ortaya çıkıyor. Alman otomotiv devi, yeni bir ipucu görseli paylaşarak T-Serisi'nin tanıtımı için 26 Nisan Salı gününü işaret etti.

    Mercedes-Benz T-Serisi adı verilen yeni model, hafif ticari araç platformu üzerine inşa edilen, aileleri ve araç paylaşım platformlarını hedefleyen bir araç olarak karşımıza çıkacak. Yani Alman marka, Citan ile profesyonellere hitap ederken, T-Serisi ile geniş aileleri hedef alacak. Tıpkı Citan gibi T-Serisi de Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın iş birliğiyle geliştirilmiş bir model olacak.

    Yeni modelin "sportif ve duygusal bir tasarıma, geniş ve değişken bir iç mekana, pratik sürgülü kapılara ve Mercedes'e özgü konfor, bağlantı ve güvenlik özelliklerine" sahip olacağı söyleniyor. Şu an için elimizde yeni T-Serisi'nin sadece ön bölümünü gösteren karanlik bir ipucu görseli var. Ön tasarım yeni Citan'ın üst donanım seviyeleriyle aynı gibi görünüyor.

    Ancak Mercedes, yeni T-Serisi'ni "aktif yaşam tarzları için premium küçük van" ifadeleriyle tanımlıyor. Bu da iç mekanda konfor, güvenlik ve pratik kullanım anlamında daha lüks bir yaklaşım görebileceğimiz anlamına geliyor. Kaputun altında ise benzinli ve dizel motorların yanı sıra hibrit seçenekler de görmemiz mümkün.

    Yeni Mercedes-Benz T-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu da bulunacak. Bu versiyonun ön gösterimi geçtiğimiz yıl Concept EQT ile yapılmıştı. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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